Poškozené plavidlo kulhá domů, vtipkoval šéf NATO na účet ruské ponorky

„Zůstala jen osamělá a poškozená ruská ponorka, která se belhá domů z hlídky,“ zavtipkoval šéf NATO během svého projevu ve Slovinsku. „Jaký to rozdíl oproti románu Toma Clancyho z roku 1984 ‚Hon na ponorku‘. Dnes to vypadá spíš jako hon na nejbližšího mechanika,“ dodal s tím, že z přítomnosti ruské flotily ve Středozemním moři nezůstalo téměř nic.
Námořní velitelství NATO minulý týden uvedlo, že francouzská fregata zaznamenala vynořenou ruskou ponorku u pobřeží Bretaně. Při plavbě přes Severní moře následně plavidlo doprovázela britská a nizozemská námořnictva.
Podle tiskové služby ruské Černomořské flotily provádí posádka plánovaný přesun poté, co ponorka splnila úkoly ve Středozemním moři. „V souladu s mezinárodními pravidly námořní dopravy se průchod Lamanšským průlivem provádí výhradně v nadvodní poloze,“ stojí ve zprávě tiskového oddělení flotily. „Informace, které šíří některá média o údajné poruše a následném nouzovém vynoření diesel-elektrické ponorky Novorossijsk u pobřeží Francie, neodpovídají skutečnosti," uvedla flotila.
Nizozemské úřady nicméně o víkendu sdělily, že ponorku v Severním moři vleče jiné plavidlo.
Koncem září francouzská média s odvoláním na ruské telegramové zdroje s kontakty v ruské zpravodajské komunitě uvedla, že ponorka Novorossijsk schopná nést střely Kalibr se při své misi u Gibraltaru ve Středozemním moři potýkala s vážnými technickými problémy, které ji už tehdy přinutily vynořit se na hladinu. Z lodi unikalo palivo.