Rutte přijel do Kyjeva. Řeší, jak více pomoci bez přímé účasti NATO ve válce

Autor: ,
  13:08aktualizováno  13:08
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Doprovázejí ho velvyslanci členských zemí z bruselského ústředí NATO. Rutteho mluvčí s odvoláním na bezpečnostní důvody odmítla upřesnit program.
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přicestoval na...

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Přivítal ho ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. (3. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přicestoval na...
Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přicestoval na...
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)
37 fotografií

Jednání se budou týkat otázky, jak NATO může nejlépe podpořit Kyjev, aniž by se stalo přímým účastníkem války, kterou proti Ukrajině pátým rokem vede Rusko, poznamenala DPA.

NATO v současné době podporuje Ukrajinu různými způsoby, včetně takzvaného programu PURL, což je zkratka pro seznam prioritních požadavků Ukrajiny. Tento program umožňuje, aby se munice a zbraně vyrobené ve Spojených státech prodávaly evropským spojencům a Kanadě, kteří je následně poskytnou Ukrajině.

Rutte navštívil Kyjev již několikrát, aby se setkal s prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli. Nynější návštěvu organizuje Severoatlantická rada, nejvyšší politický rozhodovací orgán NATO, který se obvykle schází alespoň jednou týdně na úrovni velvyslanců.

Na kyjevském hlavním nádraží přivítal Rutteho ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. „Hluboce si vážíme jednoty a síly NATO při podpoře Ukrajiny, když společně bráníme transatlantickou bezpečnost,“ uvedl.

Naposledy Rutte navštívil Kyjev na začátku února, kdy v ukrajinském parlamentu řekl, že jednotky západních zemí by mohly být rozmístěny v zemi hned po dosažení mírové dohody. Rusko opakovaně kategoricky vystupovalo proti rozmístění západních vojáků na Ukrajině. Od Ukrajiny požaduje územní ústupky, na které není ochotna přistoupit.

Ministr Sybiha minulý měsíc jednal s generálním tajemníkem o nebezpečích hrozících ze strany Ruska a Běloruska, připomněl portál Ukrajinska pravda.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.