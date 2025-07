Podle místní záchranné služby potřebovalo ošetření 18 lidí. Šest jich muselo být převezeno do nemocnice.

Společnost Ryanair potvrdila, že došlo k „falešnému varování před požárem“. Let z Palmy do Manchesteru z 4. července přerušilo rozsvícení výstražného světla varujícího před požárem. „Cestující opustili stroj nafukovacími skluzavkami a vrátili se do terminálu,“ uvedl Ryanair k tomu, jak proběhla evakuace většiny lidí.

Zranění některých cestujících označila společnost za velmi lehká, většinou šlo o výron při vyvrknutí kotníku.

„Abychom minimalizovali narušení provozu cestujících, rychle jsme zajistili náhradní letadlo pro tento let, který odletěl z Palmy dnes (v sobotu) ráno v 7:05,“ dodal Ryanair.