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Šéf Ryanair popřel, že změna tlaku v letadle málem vysála cestujícího z okna

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  22:55aktualizováno  22:55
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Šéf letecké společnosti Ryanair Michael O'Leary dnes popřel, že by cestujícího, který se v červenci během letu zranil po rozbití okénka, změna tlaku částečně vysála z letadla. Podle O'Learyho byl muž přitažen k otvoru, žádná část jeho těla však podle něj ze stroje nevyčnívala.

Američtí vyšetřovatelé případ prošetřují. 61letý Srb Ljubisa Karović utrpěl těžká zranění poté, co se 10. července po startu z řecké Soluně vedle něj rozbilo okénko.

„Nebyl částečně venku z okna,“ řekl O’Leary po výroční valné hromadě irské nízkonákladové letecké společnosti v Dublinu.

„Nemyslíme si, že by se jakákoli část jeho těla dostala ven z okna, ale za velmi dramatických okolností byl rozhodně vtažen směrem k oknu,“ uvedl O’Leary. Uznal také, že Karović utrpěl zranění a má nárok na odškodnění, ale „ne na miliony“.

Karovičova manželka a svědci uvedli, že v důsledku poklesu tlaku mu hlava a ramena vyletěly z okénka. Jeho manželka řekla, že se držela jeho nohou a ostatní cestující jí pomohli vtáhnout ho zpět do letadla.

Karović měl v té době zapnutý bezpečnostní pás. Cestující zasáhli a k zablokování chybějícího okna použili kovovou krabici, kterou poskytly letušky. Karović podle listu The Guardian uvedl, že ho v letadle udržel bezpečnostní pás, když ztratil vědomí, zatímco jeho manželka Svetlana řekla, že při jeho záchraně sehrála klíčovou roli jedna z cestujících, která viděla, jak její manžel „napůl visí z letadla a napůl zůstává v něm“.

Okénko rozbily úlomky poničené lopatky ventilátoru v pravém motoru letounu Boeing 737-800, které poškodily trup a další části letadla, uvedl americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ve své předběžné zprávě.

Letušky a stevardi vyšetřovatelům sdělili, že slyšeli a cítili hlasité, nepřetržité vibrace a viděli, jak se kabina plní kouřem nebo mlhou, než ze stropu spadly kyslíkové masky.

Boeing 737-800 irské společnosti Ryanair, která se zaměřuje na nízkonákladové lety po Evropě. (11. srpna 2022)
Rozbité okno na palubě letadla Ryanair, které vcuclo cestujícího. (10. července 2026)
Boeing s rozbitým oknem, v němž uvázla hlava cestujícího, kroužil déle než hodinu nad Soluní, než mohl bezpečně přistát. (10. července 2027)
Generální ředitel diskontní letecké společnosti Ryanair Michael O´Leary (3. března 2020)
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