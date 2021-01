Mexický rybář zemřel po střetu s ochránci vod. Zaútočil on, brání se organizace

Tijuana K nezvyklé situaci došlo na Silvestra v Kalifornském zálivu. S plavidlem organizace Sea Shepherd se střetla loďka mexických rybářů, což skončilo smrtí jednoho z nich. Organizace usilující o ochranu moří a oceánů se brání, že se snažila konfliktu vyhnout a rybáři prý do nich narazili sami.

Organizace v zálivu odstraňovala sítě, aby ochránila vzácný druh sviňuchy. Podle vyjádření hnutí došlo ke konfliktu poté, co v Kalifornském zálivu začaly na organizaci útočit rybářské lodě. Informoval o tom server BBC.

Plavidlo se zrovna chystalo z místa ujet, když do něj jedna z lodí narazila. Podle rodiny zemřelého nicméně do něj najela úmyslně. Podle šéfa místních zdravotníků Alonsa Pereze došlo k úmrtí poté, co rybář utrpěl vážná zranění, kterým následně podlehl. Poraněn byl i rybářův kolega, ten je ale ve stabilizovaném stavu.

Dle vyjádření členů Sea Shepherd zrovna jejich loď v zálivu odstraňovala ilegálně natažené sítě, když na ně údajně začala útočit skupina mužů na rybářských loďkách. Po plavidlu měli házet Molotovovy koktejly.



„Postupovali jsme jako obvykle a přešli k defenzivním manévrům ve snaze se útokům vyhnout. Když se ale loď snažila místo opustit, jedna z lodí do nás agresivně narazila a nabourala přímo do trupu lodi,“ stojí podle BBC v prohlášení organizace.



Nejednalo se přitom o první případ toho, kdy na pracovníky ochranářského uskupení při snaze chránit sviňuchy někdo zaútočil. Kalifornský záliv je přitom jediným místem na světě, kde se lze se sviňuchami setkat. I to je jedním z důvodů, proč jsou ostrovy a chráněné oblasti zálivu už od roku 2005 součástí světového dědictví Unesco.