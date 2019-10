S dopadením Bagdádího pomohl ‚krtek‘ uvnitř IS. Měl by dostat přes půl miliardy i novou identitu

WASHINGTON/PRAHA V noci ze sobotu na neděli byli vojáci amerických speciálních jednotek připraveni zlikvidovat nejhledanějšího teroristu – šéfa Islámského státu Abú Bakr Bagdádího. Akce byla dokonale naplánovaná. Vojáci jednotek Delta Force věděli, kde jsou nachystané pasti, jak velký je dům, kolik má místností, jak jsou rozvržené a i to, kde se bude Bagdádí skrývat. Měli totiž uvnitř komplexu vlastního člověka.

Tajný informátor byl po roky součástí Islámského státu. Pomáhal organizovat přesuny lídra teroristické organizace po Sýrii a dokonce dohlížel na stavbu budovy u města Bariša, ve které se Bagdádí skrýval, informoval ve středu americký deník The Washington Post.



Pracoval údajně jako člen teroristova nejbližšího týmu, pomáhal mu s přesunem mezi zabezpečenými komplexy. Šéf IS mu věřil natolik, že mu dokonce svěřil dohled nad přepravou členů vlastní rodiny. Podle tajných služeb byl ale především „zapáleným a přesvědčeným“ informátorem.

Zběh americkým jednotkám poskytl řadu velice užitečných informací. Třebaže Bagdádí na sobě neustále nosil sebevražednou vestu, aby se mohl odpálit v případě, že by byl zahnán do kouta. Díky tomu vzali „speciálové“ do boje i vojenské roboty, aby teroristova likvidace nevyústila v úmrtí na americké straně.

Když došlo k zátahu na Bagdádího úkryt, byl podle několika zdrojů amerického listu informátor přímo na místě u budovy.

Poté co americký prezident Donald Trump oznámil Bagdádího smrt, se Američané rozhodli, že zběha evakuují z regionu. V noci na úterý jej vyzvedli a i s celou rodinou přepravili mimo dosah IS. Pravděpodobně mu zařídí novou identitu a do začátku rozhodně přijde vhod i odměna za dopadení lídra Islámského státu. Tu USA vypsaly na 25 milionů dolarů (574 milionů korun).

Zabili mu členy rodiny

Zdroje amerického deníku uvedly, že ke zradě Islámského státu se „krtek“ rozhodl, protože skupina džihádistických vojáků zabila členy jeho rodiny. Zběh údajně začal nejprve spolupracovat s kurdskými jednotkami Syrských demokratických sil (SDF), které proti Islámskému státu po několik let bojovaly na severovýchodě Sýrie ve spolupráci s americkými vojáky. Lídři SDF jej následně předali tajným službám, které „krtka“ po několik týdnů pečlivě prověřovaly a po několika měsících získaly to, na co čekaly.

„Již relativně dlouhou dobu bylo jasné, že tato osoba nám poskytne klíčové informace,“ uvedl pro Washington Post zdroj z prostředí tajných služeb. „Ale až v posledních týdnech nabralo vše na obrátkách.“ Bez informací od „krtka“ v Islámském státu by USA jen těžko Bagdádího zlikvidovali.

Přítomnost zběha na místě zásahu však zatím nepotvrdil ani Pentagon, ani Bílý dům. „Nebudu nijak komentovat, co se stalo, nebo nestalo za pomoci SDF,“ uvedl v pondělí na tiskové konferenci armádní generál Mark Milley. „Letecká podpora, zapojené letectvo, vojáci na zemi - celá akce byla americká.“

Kurdské jednotky pomohly Američanům ještě s jednou věcí v rámci operace – jejich agentovi se podařilo získat vzorek DNA ze spodního prádla lídra Islámského státu. „Náš zdroj pronikl až k Bagdádímu a přinesl odtamtud spodní prádlo, které následně umožnilo provedení testu DNA a zajištění 100procentní jistoty, že sledovaný muž byl skutečně Bagdádí,“ uvedl na Twitteru vysoce postavený člen SDF Polat Can.