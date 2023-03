S lopatami proti zákopům. Rusům u Bachmutu dochází munice, ozval se i Prigožin

S ruským obkličováním Bachmutu to nejspíš nebude tak žhavé, jak již několik týdnů hlásí ruští velitelé. Ukázalo se totiž, že tamním ruským jednotkám, které se rekrutují převážně z žoldáků takzvané Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina, zoufale chybí munice. Ukrajinské velení navíc v pondělí jasně vyloučilo, že by se obránci chystali stáhnout, jak Rusové nejspíš předpokládali.

Prigožin předevčírem ve videu zveřejněném na YouTube řekl, že pokud by se wagnerovci museli od Bachmutu stáhnout, „rozsypala by se fronta až k ruské hranici, možná i dál“. Vůdce žoldáků dokonce naznačil, že by výsledkem mohla být i ztráta Krymu.