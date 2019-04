S útokem na Srí Lance pomáhal synům bohatý obchodník s kořením. Zatkli jeho i celou rodinu

KOLOMBO/PRAHA Srílanská policie ve čtvrtek oznámila, že přes noc zadržela dalších 16 podezřelých. Podle policejního prohlášení je jeden ze zadržených spojený s „teroristickou organizací“. Mezi zatčenými jsou i syrský státní příslušník, Egypťan a skupina Pákistánců. Na útocích se podílela i jedna celá rodina.

Mohamed Jusuf Ibrahim byl jedním z nejbohatších kupců s kořením na Srí Lance. O to překvapivější bylo jeho nedělní zatčení po útocích na kostely a hotely v hlavním městě. A také to, že jeho dva synové byli mezi devíti sebevražednými útočníky.



Podle vyšetřovatelů byl Ibrahim zatčen, protože pomáhal svým dětem při přípravách jednoho z nejhorších teroristických útoků v historii. Zadržen byl i zbytek celé rodiny Ibrahimových, kvůli podezření ze spiknutí.

Útočníci přitom neměli profil klasických radikálů. Ibrahimové studovali v zahraničí a patřili k bohatším rodinám v hlavním městě. Další pak patřili ke střední třídě a ačkoliv je měly bezpečnostní složky pod dohledem, neměly dostatek důkazů na jejich zatčení.

Celou skupinu útočníků měl podle úřadů vést radikální duchovní Zahrán Haším, který stál v čele místní islamistické skupiny Tauhíd džamáate. Právě tu srílanské úřady viní z nedělního masakru.

K útokům se již v úterý přihlásila mezinárodní teroristická síť Islámský stát (IS), ovšem bez důkazů. Ve středu IS zveřejnil záběry, na nichž jsou vidět údajní strůjci atentátů přísahající věrnost vůdci organizace abú Bakrovi Bagdádímu. Pravost záznamu však dosud nebylo možné nezávisle ověřit a zapojení IS do bombových útoků na Srí Lance tak zůstává v rovině spekulací. Více světla do celé záležitosti může vnést šetření specialistů Interpolu, které vede nejmenovaný český policista.

Srílanské úřady zadržely v noci na čtvrtek dalších 16 lidí v souvislosti s nedělními teroristickými útoky na kostely a hotely, které si vyžádaly 359 obětí a přes 500 zraněných. Počet zatčených tak vzrostl na 76, uvedla agentura Reuters. Mezi zadrženými jsou také cizinci. K útokům a vraždění se již dříve přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS).

Srílanská vláda přiznala „selhání státu“ v otázce bezpečnosti poté, co vyšlo najevo, že tajné služby měly informace o chystaných útocích, ale nepředaly je dál. Prezident Maithripala Sirisena slíbil reorganizaci policie a bezpečnostní složek a vyzval ministra obrany a šéfa národní policie k rezignaci.

Srílanský ministr obrany Hemasiri Fernando vyslyšel výzvu prezidenta Siriseny a podal demisi. Úřad má nicméně nadále zastávat, dokud nebude jmenován jeho nástupce, informovala agentura AP. Ministr prohlásil, že i když nešlo o jeho vlastní selhání, přejímá zodpovědnost za chyby některých institucí, které coby ministr obrany vedl.



Na Srí Lance nadále platí výjimečný stav, který umožňuje policii a armádě zatýkat a vyslýchat podezřelé a nečekat na soudní povolení. Po podezřelých a také případných dalších výbušninách pátrají tisíce policistů a vojáků. Srílanská armáda uvedla, že zvýšila počet vojáků zapojených do operace z 1300 na 6300. Situace v zemi zůstává po víkendových atentátech napjatá.

Podle srílanských úřadů spáchalo útoky devět islamistů, kteří byli pravděpodobně všichni domácího původu. Úřady viní z masakru dosud málo známou islamistickou skupinu národní Tauhíd džamáate (NTJ), v jejímž čele stál radikální místní duchovní Zahrán Haším. Zatím není jasné, zda Haším zahynul při explozích jako jeden ze sebevražedných atentátníků, anebo je na útěku, napsal zpravodajský server BBC News.

Kolombo ve středu přiznalo bezpečnostní „selhání státu“. „Očividně selhala komunikace. Vláda musí přijmout odpovědnost, protože kdyby se příslušné informace dostaly ke správným lidem, mohlo se těmto útokům předejít nebo mohly být alespoň minimalizovány,“ prohlásil náměstek ministra obrany Ruvan Vidžavardene.

Předseda parlamentu Lakšman Kiriella ve středu řekl, že někteří čelní představitelé tajné služby informaci (o útoku) úmyslně skrývali. Indická rozvědka na možnost útoku na kostely, hotely a politiky údajně upozornila srílanskou tajnou službu 4. dubna. O tři dny později se konala bezpečnostní schůzka s prezidentem Sisirenou, ale informace zůstala zamlčena. Tajná služba neinformovala ani premiéra Ranila Vikremasingheho.