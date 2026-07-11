Požár na západě Německa uzavřel železniční trať. K činu se hlásí levičáci

Autor: ,
  18:22aktualizováno  18:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem na západě Německa je po požáru od pátku uzavřená. Železniční společnost Deutsche Bahn (DB) informovala o rozsáhlých škodách. Úřady vyšetřují událost jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Kommando Angry Birds (Komando Angry Birds), napsala v sobotu agentura DPA. Kdy se vlaky po trati opět rozjedou zatím není jasné.

Oheň vypukl nedaleko Leverkusenu. Média původně informovala o požáru náspu. Z informací zveřejněných v sobotu ale vyplývá, že plameny zničily kabeláž uloženou v šachtě u kolejí.

Zmíněná skupina levicových extremistů mezitím zveřejnila dopis, ve kterém se přihlásila k odpovědnosti a uvedla, že umístila zápalná zařízení ke kabelovým rozvodům. Čin zdůvodnila potřebou zastavit masové umírání způsobené „technologickou eskalací“.

Bezpečnostní úřady podle DPA dopis vyhodnotily jako pravý. Uvedly také, že považují za nepravděpodobné, že by požár způsobila technická závada. DPA poznamenala, že Kommando Angry Birds se už dříve přihlásilo ke žhářským útokům.

Například v červenci 2025 žháři hlásící se k této skupině na několik dní zablokovali důležitou trať mezi Düsseldorfem a Duisburgem. Letos v lednu se pak tito extremisté přihlásili k pokusu o útok na rozvodnu v Erkrathu u Düsseldorfu, čin se jim tehdy nezdařil.

Této skupině se přičítají i další požáry v okolí Düsseldorfu, mimo jiné telekomunikačních věží či tunelu na dálnici A46.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.