„Propojení mezi počtem amerických žadatelů o azyl a výsledkem listopadových voleb je, myslím, zcela jasný,“ uvedl pro zámořskou televizní stanici. Statistiky mu dávají za pravdu. Za loňský rok požádalo o občanství více než šest tisíc Američanů, což je rekordní počet za dobu, kdy tuto statistiku britské ministerstvo vnitra sleduje. Přes tisíc žádostí přišlo v posledních dvou měsících, tedy po Trumpově vítězství ve volbách.

Khan napjatou situaci mezi Amerikou a dosavadními spojenci propašoval i do svého vystoupení na konferenci MIPIM v Cannes, kde byl jedním z řečníků. „Vzpomínám si na Trumpův první mandát, když jsme se s Justinem Trudeauem v žertu přeli, komu připadnou lidé, kteří budou chtít z Ameriky odejít. On říkal, že půjdou do Kanady, já je chtěl u nás,“ zavzpomínal londýnský starosta.

V druhém Trumpově mandátu je podle něj situace jednodušší, jelikož je aktuálně Trump s Kanadou v otevřené obchodní válce a rád by svého severního souseda rovnou připojil jako 51. stát k Americe. „Myslím, že teď máme lepší karty v ruce. Američani si Kanadu nevyberou, půjdou k nám do Londýna,“ sdělil s notnou dávkou nadsázky.

Nafukovací Trump v Londýně

Řada jízlivých výpadů směrem k americkému prezidentovi není překvapivá. Vztahy Khana a Trumpa jsou dlouhodobě vyhrocené. Začalo to už v roce 2019, kdy Khan ve svém článku pro The Observer napsal, že bylo „nebritské, když jsme před Trumpem roztáhli červený koberec“ při jeho oficiální návštěvě. Khanovi tehdy vadily krajně pravicové názory amerického prezidenta i časté „neurvalé chování“. Během první Trumpovy návštěvy dal Khan rovněž svolení protestujícím, aby u parlamentu mohli vypustit obří nafukovací batole s tváří amerického prezidenta.

Khan s odstupem času uznává, že jeho přístup k Trumpovi byl během prvního mandátu prezidenta tvrdý. „Žili jsme v naději, že během druhého mandátu bude jiný. Amerika je supervelmocí, cítili jsme z její strany záchvěvy naděje a optimismu, ale zároveň i nenávisti a negativity,“ říká. Nyní už tak kritický není. „Prezidentu Trumpovi teď přeji jen to nejlepší. Doufám, že bude úspěšný, já osobně Ameriku miluji, stejně jako tamní lidi,“ dodává.

Trump nedávno převzal z rukou premiéra Keira Starmera pozvánku na oficiální návštěvu od krále Karla III. Přesný termín zatím známý není, jeho britské putování však jistě budou provázet i protesty. Vrátí se v řadách nespokojených Britů i obří nafukovací americký prezident? Khan se nechal slyšet, že něco takového nemůže vyloučit.