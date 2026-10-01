Kdo je a jaký měl motiv? Útočící pilot leží v nemocnici, Emiráty spustily vyšetřování

Vyšetřování se zaměří na okolnosti a motivy incidentu, včetně toho, zda souvisel s teroristickými aktivitami a zda se jednalo o předem naplánovanou či řízenou akci.
O spolupráci a případný podíl na vyšetřování má podle premiéra Benjamina Netanjahua zájem také Izrael, jehož občané tvořili výraznou část lidí na palubě stroje.
Emirátské soudní orgány mají nad případem jurisdikci, jelikož letadlo je v zemi registrované a létá pod emirátskou vlajkou. Pravomoc SAE se vztahuje na trestné činy spáchané na palubě i v případě, že k nim dojde mimo státní území, uvedl prokurátor v prohlášení.
Let FZ 1073 společnosti Flydubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdskoarabském Tabúku poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten pobodal kapitána a podle svědků se nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat.
Stroj podle záznamů kolem 07:20 SELČ prudce klesl. Letadlo s cestujícími nakonec ve středu v podvečer přistálo v Tel Avivu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac podle médií prohlásil, že podle prvních informací šlo o pokus o teroristický čin.
Napadený indický pilot je nyní ve stabilizovaném stavu v nemocnici v Saúdské Arábii. Útočník je podle izraelského premiéra občanem Ománu.