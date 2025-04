Americkému prezidentovi by se podle jeho vyjádření líbilo, kdyby deportace do Salvadoru byly možné i v případě některých násilných amerických zločinců. Požádal Bukeleho, aby postavil další mega věznice.

„Další na řadě jsou domácí zločinci. Musíte postavit asi pět dalších míst,“ řekl Trump Bukelemu. „Jo, máme místo,“ odpověděl Bukele za smíchu shromážděných členů Trumpovy administrativy.

Trump dodal, že jeho administrativa studuje, zda jsou takové kroky legální. „Mluvím o násilnících. Mluvím o opravdu zlých lidech. Opravdu špatných lidech. Stejně špatných jako ti, kteří přicházejí,“ upřesnil, koho chce do latinskoamerické země posílat. Podle mnoha amerických právních expertů by ale něco takového bylo protiústavní.

Trumpova vláda k deportacím do Salvadoru využila zákon o nepřátelských cizincích z roku 1798, který takový krok umožňuje v době války a v případě osob ohrožujících bezpečnost země, aniž by jim musel být zaručen spravedlivý proces. Naposledy byl tento zákon použit za druhé světové války.

Je to terorista, říká Bukele o deportovaném muži

Trump na dotaz novinářky, zda navrátí domů Kilmara Ábrega Garcíu, poznamenal, že by bylo lepší, kdyby ocenila, že jeho administrativa drží zločince mimo USA. Jeho vládní kolegové pak tvrdili, že García byl v USA nelegálně a že Washington nemůže Salvadoru mluvit do toho, jak s ním naloží, protože je to občan této latinskoamerické země. Do USA se ho „samozřejmě“ nechystá zpět poslat ani prezident Salvadoru Bukele. Otázku novinářů označil za směšnou. „Jak můžu propašovat teroristu do Spojených států?“ ptal se.

García žil ve Spojených státech od roku 2011 a oženil se s Američankou, s níž vychovává několik dětí. V roce 2019 mu imigrační soudce sice zamítl žádost o azyl, ale udělil mu ochranu před deportací do Salvadoru, protože by mu hrozilo pronásledování místními gangy. Navzdory tomu Garcíu letos 12. března zatkli imigrační úředníci a několik dnů nato byl deportován do Salvadoru do vězení s nejpřísnějším režimem.

Případem se pak na popud Garcíovy rodiny zabývaly soudy, přičemž nejvyšší soud americké vládě nařídil „uskutečnit a usnadnit“ Garcíův návrat do Spojených států. Bílý dům v mezičase uznal, že García byl deportován omylem, ale zároveň ho označil za člena gangu Mara Salvatrucha (MS-13), což právníci devětadvacetiletého muže odmítají.

Trumpova vláda se v únoru dohodla se salvadorským autoritářským prezidentem, že úřady této země za peníze z Washingtonu umístí ve svých věznicích deportované zločince z USA. První takovou skupinou bylo téměř 300 lidí, včetně Salvadorců a více než dvou stovek Venezuelanů, které americká vláda označila za členy gangu Tren de Aragua. Právníci a příbuzní mnohých z nich ale takové obvinění odmítají.