Salvador zavedl drsné kontroly ve věznicích, dozorci dostali povolení zabíjet. Fotografie vzbudily odpor i chválu

San Salvador Svět obletěly fotografie z věznic ve středoamerickém státu Salvador, kde vláda nasadila tvrdá opatření proti vězeňským gangům. Důvodem je nebývalá vlna násilí v zemi, při které bylo během několika dní zavražděno nejméně 77 osob. Podle policie byly vraždy objednané a řízené uvězněnými členy gangů, vláda proto nařídila přísné kontroly a do věznic nechala nasadit ozbrojené složky s povolením zabíjet.

Na holé podlaze sedí stovky holohlavých mužů, připoutaných těsně jeden k druhému, zatímco jejich cely prohledávají dozorci. Někteří z nich mají zakrytá ústa rouškami, mnozí však nemají žádné ochranné vybavení. Tak vypadají fotografie z káznic, které tento týden zveřejnil sám prezident Salvadoru, Nayib Bukele. Ten v pátek nařídil na 24 hodin naprosto uzavřít několik věznic, provést razie a přesunout vůdce vězeňských gangů na samotku, napsal deník Guardian.



„Žádný kontakt s vnějším světem. Obchody budou zavřené a všechny aktivity zrušené do odvolání,“ napsal Bukele na Twitteru. Policie a ozbrojené složky dokonce dostaly od prezidenta povolení zabíjet, pokud by se ve věznicích měly ocitnout v ohrožení. V rámci opatření umístili dozorci naschvál členy znepřátelených gangů do společných cel, aby podnítili násilí, a na cely připevnili kovové pláty, aby spolu vězni nemohli komunikovat. „Budou zavření uvnitř, ve tmě, s jejich kamarády z ostatních gangů,“ napsal Bukele, kterého na Twitteru sledují téměř dva miliony lidí.

Salvador je jednou z nejnebezpečnějších zemí na světě a kriminální skupiny stále ovládají velké části země. Jak píše deník Washington Post, násilí výrazně ubylo od nástupu osmatřicetiletého Bukeleho, který je v prezidentské funkci od června minulého roku. Mladý politik, který v minulosti zastával post starosty v hlavním městě San Salvadoru, je známý nekompromisními postoji vůči gangům a organizovanému zločinu, a ve své zemi se těší velmi vysoké podpoře.

Es increíble el apoyo internacional que tienen las maras.



Organizaciones que callan al ver como descuartizan salvadoreños, ponen el grito en el cielo porque les quitamos privilegios.



No nos equivocamos, cuando dijimos que eran una organización criminal internacional. — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 30, 2020

Od zavedení přísné karantény v polovině března klesl počet vražd na dvě denně a gangy samotné dokonce v Salvadoru dohlížely na dodržování karantény a sociálních odstupů. Minulý pátek se ovšem z dosud neznámých důvodů rozpoutala nová vlna násilí a do pondělí bylo zavražděno 77 lidí, což je vůbec nejvyšší počet za Bukeleho dobu v úřadu.

Na sociálních sítích sklidil prezidentův postup chválu ze strany obyvatel Salvadoru, ozvalo se ale také mnoho kritiků, kteří přístup k vězňům označili za ponižující a nehumánní. „Vzhledem k pandemii představují salvadorská vězení potenciální epicentra nákazy. Kvůli prezidentově drsnému přístupu je teď v ohrožení mnohem více životů jak ve věznicích, tak mimo ně,“ řekl šéf americké sekce organizace Amnesty International José Vivanco deníku Los Angeles Times. Postup odsoudil i bývalý prezident sousedního Hondurasu, Manuel Zelaya. „Jaká krutost,“ napsal politik na twitteru.

Manuel Zelaya R. (Twitter) @manuelzr El Estado criminal que destruyó el alma de estos jóvenes cuando les negó educacion, salud y empleo; ahora les tortura y MATA, en cárceles de El Salvador (mayoría sin condena). Que crueldad, se une pandemia y tiempos brutales y atroces que creímos superados en la historia. https://t.co/49oTtgmKhl odpovědětretweetoblíbit

Bukele své kritiky obviňuje z podpory násilnických zločinců. „Je neuvěřitelné, jaká míra mezinárodní pomoci se maras (označení pro městské gangy operující v San Salvadoru, pozn. red.) dostává. Organizace, které mlčí, když vraždí Salvadorce, teď křičí do nebes, protože jim bereme jejich privilegia,“ tweetoval ve čtvrtek.

Tvrdá opatření Bukele zavedl i proti šíření koronaviru, a to ještě před výskytem prvního případu nákazy v zemi. Salvador uzavřel hranice, zavřel školy a zakázal shromažďování, díky čemuž měla ve čtvrtek země se 6,5 miliony obyvatel pouze 395 potvrzených případů a 10 úmrtí. Zda se situace ve věznicích po víkendovém zásahu změní, se uvidí během následujících týdnů.