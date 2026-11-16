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Robopsi s puškou na hřbetě. Salvadorští vojáci nasadili na Haiti nečekanou zbraň

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  10:37aktualizováno  10:37
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Salvadorští vojáci spolu s haitskou policií a armádou minulý týden získali zpět z rukou gangů národní stadion v metropoli Port-au-Prince. Salvadorský prezident Nayib Bukele zveřejnil videozáznam z této operace, na němž je vidět, jak armáda na stadionu používá robotické psy s puškou. Není ale zřejmé, zda je využila přímo při zásahu.

„Nyní na stadionu zřídíme operační základnu, abychom mohli postupovat hlouběji do oblasti kontrolované gangy,“ napsal Bukele. Uvedl také, že armáda našla na stadionu lidské kosti.

Elitní jednotky salvadorského prezidenta Bukeleho procházejí ulicemi hlavního města Haiti Port-au-Prince. (13. listopadu 2026)
Salvadorští vojáci využívají na Haiti v bojích i robotické psy.
Elitní jednotky salvadorského prezidenta Bukeleho procházejí ulicemi hlavního města Haiti Port-au-Prince. (13. listopadu 2026)
Ozbrojené složky salvadorského prezidenta Bukeleho obsadily největší fotbalový stadion v hlavním městě Haiti Port-au-Prince. Zajištují i další oblasti v městě. (13. listopadu 2026)
Elitní jednotky salvadorského prezidenta Bukeleho procházejí ulicemi hlavního města Haiti Port-au-Prince. (13. listopadu 2026)
103 fotografií

Na videozáznamu z operace na stadionu Sylvia Catora je vidět, jak vojáci připevňují několika robotickým psům na hřbet automatickou pušku a poté jeden z těchto robotických psů pobíhá po stadionu. Není nicméně slyšet, že by se z pušky střílelo.

Salvador poslal na Haiti minulý měsíc asi 2000 vojáků s cílem pátrat po čtyřech členech jeho armády, kteří působili v mezinárodních jednotkách a zmizeli po střetech s gangy.

stadion Sylvia Catora

stadion Sylvia Catora

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Posléze ale Bukele oznámil, že Haiťanům pomůže porazit zločinecké skupiny, které ovládají velkou část jejich země i většinu hlavního města. Haitský premiér Alix Didier Fils-Aimé k tomu uvedl, že s pomocí Salvadoru jeho vláda ukončí terorizování obyvatel zločineckými skupinami.

Mnozí z Haiťanů akci salvadorské armády vítají, jelikož jejich země je léta sužovaná násilím. Organizace Amnesty International nicméně vyzvala Salvador i Haiti, aby zajistily, že operace salvadorských vojáků budou v souladu s mezinárodním právem.

Bukeleho mnozí v Latinské Americe oceňují, že ve své zemi dokázal bojem proti gangům výrazně snížit kriminalitu. Ovšem nevládní organizace ho kritizují, že toho dosáhl i za cenu porušování lidských práv. V Salvadoru platí už přes čtyři roky výjimečný stav a Bukeleho, který je prezidentem od roku 2019, mnozí označují za diktátora.

Haiti se potýká už řadu let s ekonomickou a politickou krizí, s násilnostmi i protivládními protesty. Moc gangů zesílila poté, co v červenci 2021 komando kolumbijských žoldnéřů zabilo prezidenta Jovenela Moïseho. Akci zosnovala zřejmě skupina místních politiků a podnikatelů.

V boji s gangy měla místní policii pomoci od června 2024 mezinárodní policejní mise, kterou vedla Keňa a která nebyla úspěšná. Loni v září Rada bezpečnosti OSN rozhodla o jejím nahrazení jednotkami Síly pro potlačení gangů (GSF). Prvních několik stovek členů těchto jednotek dorazilo na Haiti letos v dubnu, ale zatím GSF čítají pouze na 2200 členů. Dva tisíce salvadorských vojáků netvoří součást GSF, a proto někteří jejich působení na Haiti zpochybňují. Jsou tam ale se souhlasem místní vlády.

Během několika posledních týdnů se salvadorským vojákům spolu s haitskou armádou a policií podařilo dobýt z rukou gangů nejen stadion Sylvia Catora, ale i další území. Minulý týden také Bukele oznámil, že armáda zničila dům lídra a velitelství gangu 400 Mawozo.

Gang 400 Mawozo patří k nejmocnějším ozbrojeným skupinám na Haiti; vede ho Wilson Joseph, přezdívaný Lanmo Sanjou, na něhož americká vláda vypsala odměnu milion dolarů za informace vedoucí k jeho dopadení. Sanjou příchod salvadorských vojáků kritizoval v dopise generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, v němž zároveň požádal OSN o vyslání delegace k jednání jeho gangu s mezinárodními jednotkami.

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