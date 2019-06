Salvini chce zatknout posádku lodi, která do italských vod přivezla migranty

Řím Loď Sea-Watch 3 se 42 migranty na palubě, jejíž německá kapitánka ve středu porušila zákaz vplout do italských vod, zůstává na moři nedaleko ostrova Lampedusa. Italský ministr vnitra Matteo Salvini ve čtvrtek prohlásil, že je pro zabavení lodi a zatčení její posádky.

Salvini, který přísnou protiimigrační politiku prosazuje od loňského nástupu do úřadu, očekává, že takto rozhodne i italský soud.

„Na palubě jsou lidé, kteří porušili italské zákony, v první řadě je to kapitánka,“ řekl ve čtvrtek podle agentury APA v rozhlase Salvini. „Pokud bude loď zabavena a posádka zatčena, budu spokojen,“ napsal ve čtvrtek také na Twitteru. Italská vláda, stejně jako Malta, uzavírá od loňska své přístavy lodím zahraničních nevládních organizací. Chtějí tím kromě jiného přimět EU, aby problém migrace systémově řešila.

Mluvčí eurokomisaře pro migraci Dimitrise Avramopulose dnes uvedla, že Evropská komise jedná se státy EU o převzetí migrantů z lodě Sea-Watch 3. Mluvčí nicméně řekla, že řešení je možné jen v tom případě, že migranti budou na pevnině. Podobně si země EU rozdělily běžence už v jiných případech, když Itálie a Malta bránily plavidlům zakotvit.



Šéf krajně pravicové strany Liga Salvini vyzval v předchozích dnech Německo, kde má organizace Sea-Watch sídlo, a Nizozemsko, pod jehož vlajkou loď Sea-Watch 3 pluje, aby převzaly za loď a migranty zodpovědnost. Už předminulý týden se přitom nabídlo asi 50 německých měst a obcí, že migranty z lodě přijmou.

Loď Sea-Watch 3 nalodila 12. června u libyjských břehů 53 migrantů, vstup na pevninu povolila Itálie od té doby jen 11 z nich, zejména dětem a těhotným ženám. Kapitánka lodi Carola Racketeová ve středu porušila italský zákaz a vplula do italských vod, ač jí hrozí pokuta až 50 000 eur (asi 1,3 milionu korun) i trest až 15letého vězení za pašeráctví. Agentura APA ve čtvrtek uvedla, že na pokutu se sešlo ve sbírce přes facebook 65 000 eur.

Racketeová se snažila o povolení k zakotvení v italském přístavu i u Evropského soudu pro lidská práva, ten ale v úterý odmítl nařídit italským úřadům nechat migranty vylodit. Soud vyzval nicméně italské úřady, aby migrantům poskytly zdravotnickou pomoc. Kapitánka pak ve středu vplula do italských vod, protože migranti jsou podle ní už zcela vyčerpaní.

Nevládní organizace podle Salviniho nahrávají pašerákům

„Osoby na palubě Sea-Watch nejsou žádní trosečníci, ale lidé, kteří zaplatili 3000 dolarů a opustili svou zemi,“ uvedl ve čtvrtek také Salvini, podle něhož nevládní organizace svým vyplouváním k břehům Libye nahrávají pašerákům. Ochránci lidských práv Salviniho kritizují s tím, že neziskové organizace zachraňují životy lidí, kteří utíkají před ozbrojenými konflikty a chudobou.



Salvini brání vplutí do italských vod lodím nevládních organizací, i ve čtvrtek ale připlula pod dohledem italské pobřežní stráže na Lampedusu menší loď s tuniskými migranty, uvedla APA. Také minulý týden dorazilo takto do Lampedusy několik desítek afrických migrantů.

Salviniho politika uzavírání přístavů výrazně snížila migraci z Afriky do Itálie. Od začátku roku připlulo do Itálie přes moře podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 2450 běženců, což je o 90 procent méně než ve stejném období loni. Za celý rok 2018 dorazilo do Itálie přes Středozemní moře 23 370 migrantů, o rok dříve jich bylo 119 370. Už loni tak Itálii v migraci předstihlo Španělsko, kam v roce 2018 připlulo 58 570 migrantů; letos jich tam připlulo 9840.