Nasaď si helmu a jdi si na Ukrajinu sám. Salviniho vzkaz Macronovi rozlítil Paříž

Šéf italské krajně pravicové vládní strany Liga Salvini, který je zároveň ministrem dopravy, ve čtvrtek Macronovi vzkázal, aby si nasadil helmu, vzal pušku a šel na Ukrajinu sám. Reagoval tak na Macronovu podporu nasazení vojáků na Ukrajině po skončení války jako možné bezpečnostní záruky.
Francouzská diplomacie podle agentury AFP uvedla, že italská velvyslankyně byla upozorněna, že Salviniho výroky jsou v rozporu s „klimatem důvěry a historickými vztahy“ obou zemí. Paříž také zdůraznila, že Itálie i Francie neochvějně podporují Ukrajinu.
Macron či britský premiér Keir Starmer a někteří další evropští politici se vyslovili pro nasazení vojáků na Ukrajině jako možné záruky poválečného urovnání. Přítomnost evropských vojáků na ukrajinském území ale Moskva odmítá.
Salviniho výroky na adresu francouzského prezidenta nejsou ojedinělé, italský ministr Macrona dlouhodobě veřejně označuje za „válečného štváče“ a podle agentury APA ho v minulosti nazval také pokrytcem či „zdvořilým pánem, který pije příliš mnoho šampaňského“.
Ve čtvrtek Salvini rovněž řekl, že jeho odmítání nasazení italských vojáků na Ukrajině je postojem místopředsedy vlády, ministra a předsedy strany Liga.
Italská premiérka Giorgia Meloniová navrhuje jako bezpečnostní záruku pro Ukrajinu pro poválečné uspořádání ustanovení podobné článku 5 smlouvy Severoatlantické aliance, který považuje útok na jednoho člena obranného uskupení za útok proti všem. Návrh nepočítá s tím, že by Ukrajina byla členem NATO.