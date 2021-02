Samotestování v Německu? Sady by mohly být za symbolické jedno euro

BERLÍN/PRAHA Počínaje březnem hodlá Německo nabídnout všem občanům zdarma rychlotesty na covid-19. Na náklady státu by měly být prováděny například v lékárnách, lékařských ordinacích či očkovacích centrech.

Podle slov německého ministra zdravotnictví Jense Spahna by měla v brzké době také existovat možnost, že by se občané mohli testovat i sami a nepotřebovali by pro to někoho s odbornou zdravotní kvalifikací. „Tyto testy mohou přispět k tomu, že naše všední životy budou bezpečnější, hlavně pokud jde o školy a školky,“ uvedl k tomu Spahn. Ministr předpokládá, že tyto samotestovací sady by byly k dostání za symbolickou cenu, například ve výši jednoho eura. Německo v minulých měsících používání antigenních testů výrazně rozšířilo a využívá je mimo jiné v domovech seniorů nebo nemocnicích.



Německá vláda včera zároveň rozhodla, že dosavadní omezení pro cesty z „oblastí s výskytem koronavirových variant“ zůstanou zachována až do 3. března. Původně platilo do dnešního dne, nyní bylo prodlouženo o další dva týdny. Vedle Spojeného království, Brazílie, Jihoafrické republiky nebo Portugalska patří do zmíněné kategorie od minulého týdne i Česko a rakouská spolková země Tyrolsko. V praxi to znamená, že fyzickým osobám přijíždějícím z těchto destinací není dovoleno překračovat státní hranice. Proto byla také přerušena veškerá osobní doprava po železnici, silnicích nebo letadlem.

Výjimku mají pendleři pracující ve zdravotnictví nebo v jiných odvětvích, jež jsou považována za strategicky důležitá. Mezi takové patří mimo jiné zemědělství a potravinářství či energetika. Zatímco Bavorsko dávalo již od počátku najevo, že hodlá udělovat výjimky, Sasko bylo opatrné.



Bavorsko rozhodlo vpouštět do země přeshraniční pracovníky, jejichž profese je důležitá pro bavorskou infrastrukturu. Výjimky z karantény na žádost zaměstnavatelů vydávaly bavorské okresy, přičemž lhůtu měly do dnešního dne.

Včera ovšem přistoupilo k rozšíření možností pro přeshraniční pracovníky i Sasko. „Výjimku dostanou jen důležité obory a bude nutné mít potvrzení, které budou vydávat okresní úřady,“ uvedla saská ministryně zdravotnictví a sociálních věcí Petra Köppingová. Kromě zdravotníků, ošetřovatelů či zaměstnanců pečovatelských služeb, energetiků nebo vodohospodářů tak budou moct z rozhodnutí tamní vlády dojíždět za prací do Saska i informatici, lidé pracující v technických službách či firmách na výrobu zdravotnických zařízení.

„Podmínkou pro využití této výjimky bude negativní test na koronavirus a denní testování,“ dodala ministryně s tím, že prozatím musí pendleři s sebou vozit pracovní smlouvy. Zároveň doplnila, že přechodné období bude platit do příští neděle.

V Sasku platí i nadále nabídka pro české zaměstnance, pro něž neplatí výjimky z hraničního režimu, kdy mohou dostávat od tamní vlády podporu na ubytování ve výši 40 eur (1030 korun) za noc. Pokud si s sebou vezmou nejbližší rodinu, což jsou manželé a děti, dostanou k tomu dvacet eur na osobu a noc.

Německo odůvodnilo rozhodnutí zavést kontroly na hranicích rozdílnou epidemiologickou situací. Jestliže v sousedních státech nakažených přibývá, v Německu se začíná situace zlepšovat.

Ukazatel o počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za sedm dní se pohybuje okolo 59. Cílem vlády v Berlíně je stlačit ho pod 50 nakažených, aby se uvolnily kapacity v nemocnicích. S uvolňováním koronavirových omezení se počítá až v situaci, kdy počet nakažených na 100 tisíc obyvatel klesne na 35.

Reprodukční číslo R, ukazující, kolik dalších lidí se může nakazit od jednoho infikovaného, činilo včera 0,86. Od vypuknutí pandemie na jaře loňského roku se v Německu nakazilo koronavirem 2,3 milionu obyvatel, z nichž 65 600 nemoci covid-19 podlehlo.