Samozvaná milice řádí na polsko-německé hranici. Zastavuje auta a blokuje dopravu

Terčem pozornosti samozvaných strážců hranic se podle reportéra deníku stal v neděli u města Gryfin i český obytný vůz, který dobrovolníci nechali projet až po neoprávněné inspekci.

Samozvaní strážci hranic v Západopomořanském vojvodství tvrdí, že chrání západní hranici země před nelegálními migranty, které prý Německo odesílá do Polska. Úřady podle deníku zareagovaly se zpožděním. Ministerstvo vnitra vydalo komuniké, ve kterém ujistilo, že Polsko stejně jako Německo v zájmu bezpečnosti zavedlo kontrolu západní hranice.

„Tvrzení, že Němci přemisťují migranty do Polska, je nepravdivé. V dané situaci máme do činění většinou s cizinci, kteří žili na území Polska (většinou legálně) a kteří se následně pokusili vycestovat do Německa, ale při kontrole jim byl vstup odmítnut,“ zdůraznilo ministerstvo.

Mezitím se ale mobilizace samozvaných strážců hranic silně rozvinula, píše deník. V okolí Štětína je hranice obsazena hlídkami dobrovolníků. V sobotu na jindy poklidném přechodu Buk-Blankensee jedna skupina zablokovala cestu čtenáři deníku, který se vracel z nákupů. Listu si postěžoval, že každý pokus pohnout se alespoň o centimetr hrozil agresí a zničením jeho auta: „Úroveň adrenalinu a emocí byla tak vysoká, že jsme museli ustoupit a stáhnout se do Německa,“ řekl svědek.

Vyhodnotíme situaci, říká Tusk

Polský premiér Donald Tusk oznámil, že ještě v pondělí se bude situací na hranicí zabývat na poradě s vedením ministerstva vnitra, pohraniční stráže, vojska a policie. „Vyhodnotíme situaci na všech hranicích. Je třeba rozlišit dvě věci: Jedna je výjimečně odporná - a to jsou akce, které mají dokázat, že Polsko zaplavují nelegální migranti ze západního směru. To není pravda. Ale jsou případy, které v tuto chvíli pečlivě zkoumáme,“ řekl Tusk podle serveru Onet.

Premiér uvedl, že se obrátil na německou vládu a osobně na kancléře Friedricha Merze kvůli případům budícím pochyby, zda bylo jednoznačně polskou povinností dotyčné migranty převzít. Pokud se budou opakovat případy, které budí z polského pohledu pochybnosti, Polsko obnoví kontroly na hranicích s Německem, varoval šéf vlády.