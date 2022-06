V Šanghaji vypadl elektromobil ze třetího patra, zahynuli při tom dva lidé

Nehoda se odehrála ve středu kolem 17:20 místního času. S odkazem na oznámení společnosti o tom v pátek informoval zpravodajský web BBC. „Obě oběti se nacházely ve vozidle, které vypadlo z budovy,“ napsala ve svém prohlášení automobilka. O život podle ní přišel zaměstnanec a člověk z partnerské společnosti.

Automobilka Nio také uvedla, že okamžitě začala vyšetřovat, jak k neštěstí došlo, a že spolupracuje s úřady. Třetí podlaží, odkud auto spadlo, média různě popisují jako showroom, testovací středisko či parkoviště.

