V Šanghaji se při stavbě metra propadl obří kus silnice, lidé běželi o život

  12:03aktualizováno  12:03
Obrovská propadlina vzniklá při stavbě metra pohltila silnici v čínské Šanghaji. Dramatické záběry zachycují postupující praskliny a pracovníky, kteří na poslední chvíli utíkají do bezpečí.

K incidentu došlo na křižovatce ulic v šanghajské čtvrti Min-chang. Na místě probíhaly v rámci stavby metra ražební práce společnosti China Railway Tunnel Group, když došlo k průniku podzemní vody. To následně vedlo k propadu silnice.

Při incidentu nebyla hlášena žádná zranění ani úmrtí. Městské úřady oblast dočasně uzavřely a zahájily úklid trosek. Místo propadu nechaly zabetonovat, aby ho stabilizovaly. V rámci preventivních opatření byly dočasně evakuovány nedaleké kanceláře a byty.

Není to poprvé, co v Číně došlo k podobnému propadu. V srpnu roku 2023 se v jiné části města objevila propadlina o velikosti 10 metrů čtverečních a v lednu 2024 se po poruše kanalizační trubky zřítila část silnice.

