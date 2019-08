Varšava Západní sankce namířené proti Rusku kvůli anexi Krymu by měly pokračovat. Po dnešním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Varšavě to na společné tiskové konferenci řekl polský prezident Andrzej Duda. Ukrajina by podle něj zároveň měla mít užší vztahy s Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí.

Zelenskyj přijel do Polska, aby se v neděli zúčastnil vzpomínkových akcí k 80. výročí vypuknutí druhé světové války. Duda po setkání s ním vyslovil názor, že sankce jsou nejmírnějším prostředkem k tomu, jak přinutit Rusko, aby se řídilo mezinárodním právem. Zbídačelé Venezuele hrozí hladomor. Americké sankce mohou celou zemi zničit Moskva anektovala v roce 2014 ukrajinský poloostrov Krym a podporuje proruské rebely na východě Ukrajiny. Evropská unie a Spojené státy na ni za její roli v ukrajinském konfliktu uvalily sankce. Jednota západních států ve vztahu k Rusku se ale drolí. Americký prezident Donald Trump se vyslovil pro jeho znovupřijetí do skupiny ekonomicky vyspělých států (dříve G8, nyní G7), odkud bylo v roce 2014 vyloučeno právě v reakci na anexi Krymu. Proti ruskému návratu do skupiny jsou ale některé evropské země, které upozorňují, že problémů, kvůli kterým byla Moskva vyloučena, ještě přibylo.