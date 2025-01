Jak odstřihnout Rusko od 190 miliard eur? Pomocí výnosu ze 2. světové války

Maďarský premiér Viktor Orbán v prosinci řekl, že uvažuje o vetování sankcí proti Rusku. Pokud by k tomu skutečně došlo, sankce by přestaly platit 31. ledna a „peníze by byly v Rusku hned druhý den“, uvedl pro Financial Times (FT) nejmenovaný úředník.

Představitelé EU tvrdí, že se Orbána snaží přesvědčit, aby od svého záměru upustil. „Je velká šance, že se Orbán nenechá zlomit,“ myslí si vysoce postavený diplomat EU, který pravidelně jedná s maďarskými představiteli. EU se tím pádem snaží najít ještě jiné řešení. Nezajistilo by, že by zůstaly zmrazené všechny ruské peníze, ale aspoň jejich část.

Ruské cenné papíry v hodnotě přibližně 190 miliard eur, v přepočtu 4,8 bilionu korun, leží v belgickém centrálním depozitáři cenných papírů Euroclear.

Čtyři úředníci, zapojení do jednání, řekli FT, že belgický král Filip by pro jejich zadržení mohl využít válečný dekret z roku 1944, na jehož základě lze zablokovat převod majetku ze země.

Královský palác odmítl odpovědět, jestli představitelé EU panovníka už oslovili. Zdůraznili však, že odpovědnost by stejně nesla vláda, přestože by dekret podepsal Filip. Společnost Euroclear, jež je jedním ze dvou evropských mezinárodních centrálních depozitářů cenných papírů, se nechtěla vyjadřovat vůbec.

„Belgie spolu s ostatními členskými státy EU dělá vše pro to, aby dosáhla dohody o obnovení sankcí proti Rusku. V minulosti se nám již podařilo dosáhnout dohody a budeme i nadále pracovat na tom, aby tomu tak bylo i tentokrát,“ prohlásil mluvčí belgického ministerstva zahraničí.

Orbán v pátek uvedl, že se bude řídit podle vzoru zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Jestli po své pondělní inauguraci rozhodne o zmírnění amerických sankcí proti Rusku, měla by EU udělat totéž, myslí si Orbán. Na inauguraci ho však Trump mimochodem nepozval, jak potvrdil mluvčí maďarského kabinetu Zoltan Kovacs.

Brusel se musí přizpůsobit nové situaci, uvedl Orbán. „Je čas, abychom sankce vyhodili z okna a navázali s Rusy vztahy bez sankcí. „Nebezpečí války [s Trumpovým prezidentstvím] výrazně ustoupí,“ řekl. Podle něj by konec sankcí výrazně snížil ceny energií.

Už 16. balíček EU se sankcemi proti Rusku vyžaduje souhlas všech členských zemí. Podle agentury Bloomberg EU zvažuje omezení dovozu ruského hliníku a postupné vyřazování ruského zkapalněného zemního plynu. Balíček by měl omezit i několik desítek plavidel ruské stínové flotily.