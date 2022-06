Zničit Ukrajinu by byla chyba. I pro nás, osmělil se ruský magnát Děripaska

„Znepokojuje mě, jak rychle jsme opustili to, čeho jsme ekonomicky dosáhli v 90. letech, že jsme opustili to, čeho jsme dosáhli v nultých letech, a nyní sedíme a čekáme na vítězství. Na jaké vítězství? Na čí vítězství?“ zeptal se Děripaska. „Myslím si, že zničit Ukrajinu by znamenalo kolosální chybu, a to i pro nás,“ dodal. Ruského prezidenta Vladimira Putina ovšem přímo nekritizoval.

„Rostoucí prosperita je spojovaná s rozvojem ruského soukromého sektoru a s posilováním vztahů s Evropou coby hlavním ekonomickým partnerem Ruska,“ řekl dále Děripaska, zakladatel ruského hliníkárenského gigantu Rusal.

Nyní je ale podle něho „očividné“, že západní sankce tvrději dopadají na Rusko než na Evropu. Reuters podotýká, že toto Děripaskovo tvrzení je v přímém protikladu s prohlášeními prezidenta Putina o tom, že sankce se západním ekonomikám vymstí, což už se nyní projevuje nejvyšší inflací za poslední dekády, a že Rusko z nich vyjde silnější a soběstačnější.

Také na Děripasku uvalily Spojené státy, Evropská unie a Británie sankce. Zmrazily mu majetek a zakázaly mu cestovat na své území. Tento oligarcha ovšem také řekl, že podcenil, jak stabilní ruská ekonomika navzdory západním opatřením bude. Současný ruský režim podle něho není v ohrožení. „Pro změnu režimu v Rusku není potenciál. Opozice si radši vybrala krásné výhledy v Evropě a stáhla se ze života v zemi (Rusku),“ uvedl Děripaska.

Čtyřiapadesátiletý Děripaska je součástí skupiny oligarchů, kteří ovládají velké části ruského hospodářství, zejména v energetice a obchodu s komoditami. Kreml jejich podnikání neklade překážky pod podmínkou, že zůstávají mimo politiku.

Na sankční seznam Západu byli kromě Děripasky dále zařazeni i Igor Sečina, šéf ruské ropné skupiny Rosněfť, Dmitrij Lebeděv, předseda banky Rossija, Alexej Miller, šéf energetické společnosti Gazprom, Nikolaj Tokarev, prezident ruské státní potrubní společnosti Transněfť a Andrej Leonidovič Kostin prezident a předseda představenstva VTB.