Na Rusy pomalu, ale jistě začínají doléhat sankce. Směnárny několikrát denně mění kurz rublu vůči zahraničním valutám. Obchody z ciziny přestávají posílat zboží do Ruska. A iPhony skokově zdražily. To ale není to podstatné. Rusům začíná docházet, že jsou izolováni od světa.