Santu jsem sám očkoval a je připraven vyrazit, uklidňoval děti epidemiolog Fauci. Vánoce v USA však budou kritické

Jedna z hlavních tváří amerického boje s koronavirovou pandemií lékař Anthony Fauci v sobotu vystupoval ve speciálním pořadu CNN. Několik dětí ve vysílání vyjádřilo obavy, zda jim bude Santa Claus vzhledem k současné situaci schopen doručit dárky. Zdravotní expert je uklidnil. „Zařídil jsem to,“ prohlásil Fauci. „Udělal jsem si výlet na severní pól, zde jsem podal vlastnoručně Santovi očkování,“ popisuje s úsměvem lékař. „Změřil jsem jeho úroveň imunity a je připraven vyrazit,“ dodal.

Anthony Fauci od roku 1984 zastává funkci ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), byl ve službách již šesti prezidentů a nedávno přijal funkci hlavního zdravotního poradce nově zvoleného šéfa Bílého domu Joe Bidena.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v pátek povolil mimořádné použití vakcíny proti covidu-19 od americké biotechnologické společnosti Moderna. Ve stejný den Američané zaznamenali rekordní počet pozitivně testovaných. Za dobu pandemie v zemi na covid zemřelo 313 000 lidí, denně nemoci podlehne okolo 2 500 pacientů. Experti vidí v očkování jedinou cestu z pandemie.

„Cílem očkování je kompletně se zbavit covidu-19,“ odpověděl v pořadu Fauci podle deníku The Guardian na otázku mladého chlapce. „Pokud bude valná většina očkovaná, virus nás začne opouštět,“ uvedl hlavní lékař. „Potom budete moci dělat všechny ty věci, na které jste se mě ptali,“ reaguje epidemiolog na dotazy ohledně toho, zda děti mohou navštívit o vánocích své příbuzné.

