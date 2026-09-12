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Evropský Karibik nebo „Ďábelský ostrov“? Sardinií otřásá přetížená věznice mafiánů

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  18:14aktualizováno  18:14
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Půvabné Castelsardo je ideální základnou pro objevování severního pobřeží...

Půvabné Castelsardo je ideální základnou pro objevování severního pobřeží Sardinie. | foto: Profimedia.cz

Sardinie (Itálie)
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Autobusový konvoj se zatemněnými okny projížděl o prvním zářijovém víkendu pod silným policejním dohledem uzavřenými uličkami hlavního města Sardinie. Do nového křídla věznice Uta s nejvyšší ostrahou převážel důležitý náklad – 88 notorických mafiánských bossů a jiných teroristů. Místní proti rozhodnutí protestují, podle nich představuje bezpečnostní riziko a ještě více zatíží věznice, které již nyní trpí nedostatkem personálu.

Režim odsouzených mafiánů podle The Times podléhá těm nejpřísnějším italským pravidlům pro izolaci známých jako „41-bis“. Tato opatření mají zabránit vzájemné komunikaci a vydávání rozkazů podřízeným, kteří řídí jejich zločinecká impéria.

Jeden z dozorců vysvětlil, že je strategické zločince věznit na ostrovech kvůli snazší izolaci. „Nemůžeme je poslat na Sicílii, protože mnozí z nich odtamtud původně pocházejí,“ dodal.

To se ale nelíbí jak místní správě, tak obyvatelům. „Vláda postupovala jednostranně a arogantně a zachází se Sardinií jako s italským Cayenne,“ prohlásila tamní guvernérka Alessandra Toddeová. Narážela tím na nechvalně proslulý „Ďábelský ostrov“, který leží u pobřeží Francouzské Guyany a jejž Francie dlouhá desetiletí využívala jako trestaneckou kolonii pro těžké zločince.

Už v únoru se v hlavním městě Sardinie Cagliari sešly stovky lidí, aby protestovaly proti příjezdu mafiánů. Todde varovala, že věznice na ostrově již nyní trpí nedostatkem personálu, což dokládá útěk mafiánského bosse z Apulie z vězení v roce 2023.

Náměstek ministra spravedlnosti Alberto Balboni kritiku rozhodnutí odmítá a guvernérku Toddeovou, která je členkou opozičního Hnutí pěti hvězd, označil za pokrytce. „Nové křídlo věznice v Utě pro tyto vězně nechal postavit ministr z předchozí vlády, který patřil k Hnutí pěti hvězd,“ ohrazuje se.

Lepší podmínky výměnou za informace

Příliv nových trestanců, kteří podléhají pravidlu 41-bis, zvýšil jejich počet na Sardinii na 183, což představuje asi čtvrtinu celkového počtu v zemi. Při leteckém převozu na ostrov spolu nemohli mluvit, ani jinak komunikovat. Ve dvou letadlech ATR 42 vždy mohlo cestovat pouze osm nebo devět vězňů. Navíc je oddělovaly přepážky a hlídali policejní důstojníci.

Režim 41-bis bývá terčem kritiky ze strany organizací na ochranu lidských práv. Za cíl má přesvědčit vězně, aby prozradili mafiánská tajemství výměnou za lepší podmínky. Vězni 95 procent času tráví v celách o rozloze devíti metrů čtverečních, vybavených psacím stolem a sprchou.

Mají povolenou jednu hodinu cvičení na malém dvoře spolu s maximálně třemi dalšími vězni. Jejich rozhovory monitorují vězeňští dozorci, kteří znají kódy mafiánských bossů. Vězeňský úředník uvedl, že se dbá na to, s kým se šéfové během cvičení stýkají. „Nechcete, aby byli mafiáni ze stejných organizací pohromadě, ale pokud jsou z nepřátelských klanů, mohli by se pokusit navzájem zabít,“ dodal.

Uta

Uta

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