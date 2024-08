Část Sardinie se bouří proti tisícům větrných elektráren a solárů. Poškodí ráz ostrova, tvrdí

Na 3000 větrníků na sardinské pevnině, dalších 1200 v okolním moři a k tomu solární panely pokrývající 700 čtverečních kilometrů. Tak by mohla za pár let vypadat statistika zdrojů obnovitelné energie na italském ostrově Sardinii, pokud by se realizovaly všechny v současnosti plánované projekty.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit