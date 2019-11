Sardinky přilákaly desetitisíce. Demonstrovalo se ve Florencii i v Neapoli

Tisíce lidí naplnily v sobotu večer náměstí Piazza Dante v Neapoli. „Sardinky v Neapoli, teď. Mám radost, když vidím náměstí plná lidí, kteří se zasazují za svobody a právo,“ napsal na twitteru starosta města Luigi de Magistris.



„Je nás 40 000, víc než v Bologni,“ uvedli organizátoři na úvod manifestace v centru toskánské Florencie. Poukázali tak na vůbec první akci hnutí Sardinky, kdy se 14. listopadu v Bologni nečekaně sešlo 15 000 lidí. Policie počet účastníků dnešního protestu ve Florencii odhadla na 10 000, uvedla agentura ANSA.

Altra occasione persa da

De Magistris per stare zitto.

Il nuovo esercito ittico della sx globalista, le sardine.



"Sono contento quando vedo piazze piene di persone in movimento per i diritti e le libertà"



Le libertà devono esserci per tutti.https://t.co/UaSHh8l0lw