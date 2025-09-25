Sarkozy se podílel na zločinném spiknutí, rozhodl soud v kauze peněz od Kaddáfího

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy se podílel na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování kampaně penězi z Libye. O jeho vině rozhodl pařížský soud, který jej zprostil obžaloby z dalších trestných činů. Prokuratura požadovala pro Sarkozyho sedm let vězení. O výši trestu rozhodne soud, který pokračuje ve čtení rozsudku, později. Sarkozy vinu odmítá.
Nicolas Sarkozy a Carla Bruniová u soudu v Paříži (25. září 2025)

Nicolas Sarkozy a Carla Bruniová u soudu v Paříži (25. září 2025) | foto: AP

Sedmdesátiletý politik dorazil na vyhlášení rozsudku v doprovodu manželky Carly Bruniové a tří synů.

Bývalá hlava státu podle obžaloby v roce 2005, kdy zastávala post ministra vnitra, uzavřela dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu Sarkozy pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 podle obžaloby získal od libyjského režimu miliony dolarů. Kvůli tomu byl obžalován z korupce a zločinného spiknutí.

Soud konstatoval, že se dopustil druhého zmíněného činu, korupce nikoli. Zákon porušili Sarkozyho spolupracovníci a bývalí ministři Claude Guéant a Brice Hortefeux, rozhodl soud.

Sarkozy stanul před soudem už několikrát. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli jeho vysokému věku však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.

