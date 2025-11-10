Sarkozy po třech týdnech míří z „náročného“ vězení, soud určil podmínky

  13:54aktualizováno  14:17
Pařížský soud souhlasil s propuštěním Nicolase Sarkozyho z vězení, kde někdejší francouzský prezident čeká na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Sarkozy věznici, kde je od 21. října, opustí ještě v pondělí. Propuštění bude spojeno se soudním dohledem.
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy den před nástupem do vězení. (20. října...

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy den před nástupem do vězení. (20. října 2025) | foto: Reuters

Manželka Nicolase Sarkozyho Carla Bruniová u soudu v Paříži (10. listopadu 2025)
Manželka Nicolase Sarkozyho Carla Bruniová spolu s exprezidentovým synem Jeanem...
Pařížské vězení Le Santé (21. října 2025)
Sarkozy je viněn z toho, že ho v roce 2007 během předvolební kampaně nezákonně...
Součástí podmínek Sarkozyho prozatímního propuštění budou zákaz opustit území Francie, bývalá hlava státu rovněž nesmí kontaktovat žádné představitele ministerstva spravedlnosti.

Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu tak podle soudu získal pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 od libyjského režimu miliony dolarů. Soud to vyhodnotil jako zločinné spiknutí a v září uložil Sarkozymu pětiletý trest vězení. Bývalý prezident vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal.

Odvolací proces začne až později, Sarkozy nicméně z rozhodnutí prvoinstančního soudu musel nastoupit do vězení, aniž by čekal na projednání svého odvolání, a to z důvodu „závažnosti trestného činu a jeho vlivu na veřejný pořádek“. Pařížský soud rozhodoval o tom, zda existují důvody, aby Sarkozy na odvolací proces čekal ve vězení.

V budově soudu byla Sarkozyho manželka Carla Bruniová a exprezidentovi synové Jean a Pierre Sarkozyovi. Sedmdesátiletý Sarkozy, pro něhož byl dnešek prvním veřejným vystoupením od nástupu do káznice, prohlásil, že pobyt za mřížemi je vyčerpávající a mimořádně náročný.

Média po první Sarkozyho noci ve vězení psala, že se stal terčem vyhrožování smrtí od spoluvězňů a že má přidělenou nepřetržitou policejní ochranu.

