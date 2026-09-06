Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho přibližně 240 tisíc žije v metropoli Magdeburku a 220 tisíc v Halle. K volebním urnám bude moci v neděli přijít zhruba 1,7 milionu voličů. Sasko-Anhaltsko patří v rámci Německa k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky.
Od roku 2002 stojí v čele země premiéři z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU), které nyní na celostátní úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz. Současný premiér Sven Schulze je i volebním lídrem CDU.
Podle průzkumů CDU proti volbám v roce 2021 výrazně oslabí. Dostane 22 až 23 procent hlasů. Před pěti lety přitom získala 37,1 procenta. Do sněmu se podle průzkumů dostanou z třetího místa postkomunistická Levice s 11 až 13 procenty hlasů, dále sociální demokraté (SPD) se sedmi až devíti a Zelení s pěti až šesti procenty.
Voliči v Sasku-Anhaltsku mají dva hlasy. Prvním z nich volí přímo kandidáta v daném obvodu, druhým dávají hlas jednotlivým stranám. Některé iniciativy před volbami vyzývaly, aby lidé volili takticky a zabránili nástupu AfD k moci. Volební místnosti se uzavřou v šest hodin večer a krátce poté by měly být k dispozici první prognózy výsledků. S předběžným výsledkem voleb lze počítat v pondělí nad ránem.
Cílem AfD je získat v zemském sněmu většinu mandátů. Kolik přesně křesel musí obsadit, není jasné kvůli systému takzvaných převislých a vyrovnávacích mandátů. Kvůli nim je počet poslanců v každém volebním období jiný.
Jen zisk většiny křesel by AfD umožnil sestavit jednobarevnou vládu. Všechny ostatní strany, které mají šanci dostat se do zemského parlamentu, totiž spolupráci s ní odmítají.
Zemským premiérem by se za AfD stal její volební lídr, 35letý Siegmund, kterého časopis Der Spiegel v srpnovém vydání označil za nejnebezpečnějšího muže Německa.
Vyučený obchodník a marketér si v kampani získal velkou popularitu, lidé na volebních shromážděních stáli fronty, aby si s ním pořídili fotografii. Podle šéfredaktora regionálního listu Mitteldeutsche Zeitung Marka Ratha je Siegmund „přátelskou tváří AfD“. Za ním ale stojí „řada lidí s pochybnou politickou minulostí“, například Patrick Harr, který se kvůli členství v neonacistické mládežnické skupině nesmí stát ani členem AfD.
Pokud by se AfD dostala v Sasku-Anhaltsku k moci, mělo by to dopady daleko za hranicemi spolkové země. Strana by mimo jiné získala čtyři hlasy ve Spolkové radě, která zastupuje v Berlíně zájmy jednotlivých spolkových zemí.
Dopad by to jistě mělo i na celoněmeckou vládu konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie. Ohrozit by to mohlo i pozici kancléře Merze, který je podle průzkumů v současnosti značně neoblíbený. Hlasy zpochybňující jeho pozici se v posledních týdnech ozývaly i z jeho vlastní strany.
Nezíská-li AfD většinu ve sněmu, bude zřejmě vládu sestavovat dosavadní premiér, 47letý Schulze. Jeho CDU by pak zřejmě vytvořila koalici se sociálními demokraty a Zelenými. Podle dosavadních průzkumů by ale taková vláda neměla většinu a musela by jednat o podpoře s Levicí.
CDU přitom dlouhodobě uplatňuje takzvanou protipožární zeď (Brandmauer), tedy princip, že s extremisty nespolupracuje. Jako extremisty vnímá AfD napravo a Levici nalevo. Cílem je obrazně řečeno zastavit šíření požáru, který podle konzervativců extremistické strany představují.
V CDU se opakovaně ozývají hlasy, které protipožární zeď zpochybňují. Silné jsou v poslední době hlavně v případě spolupráce s Levicí, která je v určitém rozsahu už realitou, například ve spolkových zemích Durynsko a Sasko. Sasko-Anhaltsko by mohlo být po nedělních volbách další na řadě.