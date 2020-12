Sasové se v jiných částech Německa stávají nechtěnými hosty. Začnou platit tvrdší restrikce

Berlín Zatímco v posledních týdnech se Sasové kvůli koronaviru obávali Čechů, kteří do Saska i přes karanténní omezení dále jezdili za nákupy, nyní se Sasové v sousedním Durynsku a Sasku-Anhaltsku sami stávají nechtěnými hosty. V Sasku, kde je nyní epidemická situace nejhorší ze všech 16 německých spolkových zemí, začnou od pondělí platit tvrdší restrikce.

Od pondělí se v Sasku zavře většina obchodů, které neprodávají zboží denní potřeby. Zavřená budou nákupní střediska, zahradní centra či hobbymarkety. Nakupování saská vláda obyvatelům omezila na okruh 15 kilometrů od bydliště. A právě tato omezení vyvolávají v Durynsku podle televize MDR obavy, že Sasové přijedou uspokojit své nákupní potřeby do této spolkové země. Podobné obavy se ozývají i v sousedním Sasku-Anhaltsku.



Ještě před pátečním rozhodnutím saské vlády se v médiích a také na twitteru spekulovalo, že Sasko by mohlo svým obyvatelům zakázat překračovat hranici do jiných německých spolkových zemí. O takové možnosti ve čtvrtek hovořil i durynský premiér Bodo Ramelow. Podle MDR uvedl, že durynští policisté by mohli v případě takového zákazu kontrolovat osoby přijíždějící ze Saska a následně jejich údaje předávat saským úřadům. Sasko ale zemskou hranici neuzavřelo. Jak poznamenal deník Bild, takový krok by neměl právní oporu.

Saská vláda nicméně apeluje na občany, aby zbytečně necestovali a z preventivních důvodů zůstali v Sasku. „Nejezděte do jiných spolkových zemí, nehledejte skuliny, jak pravidla obejít,“ vyzvala veřejnost saská ministryně zdravotnictví Petra Köppingová.

V Durynsku se však obávají, že lidé stejně za nákupy přijedou. Erfurtský starosta Andreas Bausewein má strach, že do Durynska zamíří lidé z těch spolkových zemí, kde platí přísnější karanténní pravidla. „Nesmí se stát, že lidé ze Saska a Bavorska teď vyrazí nakupovat do Durynska, kde nakazí ostatní,“ řekl. Pro omezení návštěv mezi Saskem a Saskem-Anhaltskem se vyslovil i starosta Halle Bernd Wiegand.

Durynská ministryně zdravotnictví Heike Wernerová uvedla, že kdo se nyní vydá za nákupy do sousedních okresů, ten vážnost situace ještě nepochopil. Dodala, že takové chování je nesolidární a nepřijatelné.

Saského premiéra Michaela Kretschmera podle portálu inSüdthüringen.de postoj sousedních spolkových zemí zklamal. „Jsme jedna země,“ řekl. Uvedl rovněž, že si nepřeje, aby se nyní na parkovištích před supermarkety v sousedních spolkových zemích pořádaly hony na auta se saskými registračními značkami.

Kretschmer během pandemie vždy patřil k zastáncům otevřených hranic. Proto také kritizoval jarní rozhodnutí Česka, které ze dne na den uzavřelo hranice s Německem. Během druhé vlny pak Sasko dlouhou dobu umožňovalo malý pohraniční styk bez karanténních omezení, za což Drážďany stále čelí kritice.

Ve zveřejněném rozhovoru na portálu magazínu Der Spiegel nadále hájí rozhodnutí nechat hranice pro Čechy otevřené až do poloviny listopadu. „Bez českých a polských lékařů a sester, bez východoevropských pracovníků DHL by se lékařské zaopatření, zajištění pečovatelských ústavů a dalších odborných oblastí zhroutilo,“ dodal.