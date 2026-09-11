Odhadovaná hodnota černé róby se pohybuje v rozmezí 150 tisíc až 300 tisíc dolarů (přibližně 3,13 až 4,17 milionu Kč).
„Princezna Diana proměnila tyto šaty v jedno z nejsilnějších poselství, jaké kdy vyslala,“ poznamenala Morgane Halimiová, vedoucí oddělení kabelek a módy v Sotheby’s.
Diana „malými černými“ porušila britský královský protokol, když si je oblékla na charitativní galavečer v červnu 1994. Ve stejnou dobu se její manžel, s nímž tehdy žila odděleně, v televizním rozhovoru veřejně přiznal k nevěře.
„Tento moment, který se stal celosvětovým fenoménem (...), dal každému, ale především ženám, možnost využívat módu nejen jako pouhou ozdobu, ale mnohem záměrněji a s hlubším významem: jako štít, zbraň nebo obojí najednou,“ řekla Halimiová.
Černé šaty nad kolena s hlubokým výstřihem a odhalenými rameny, které navrhla Christina Stambolianová, budou před aukcí k vidění v Londýně, Hongkongu, Ženevě a v New Yorku.
Část výtěžku je určena pro královskou nemocnici v Edinburghu ve Skotsku, která se specializuje na duševní zdraví.
Šaty byly vydraženy již v červnu 1997 ve prospěch charitativních organizací bojujících proti rakovině a AIDS, krátce předtím, než Diana 31. srpna ve věku 36 let zahynula při autonehodě v Paříži.
Manželství mezi Dianou Spencerovou a Karlem III. začalo velkolepou svatbou v červenci 1981 a skončilo 28. srpna 1996. Rozpad manželství do značné míry zavinil Karlův dlouholetý vztah s Camillou Parkerovou Bowlesovou, s níž se v dubnu 2005, osm let po smrti princezny Diany, současný britský panovník oženil.
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24. června 2026