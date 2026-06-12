SAE vyplatily Íránu tři miliardy dolarů. Na oplátku má přestat útočit na jejich území

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  23:07aktualizováno  23:07
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Spojené arabské emiráty vyplatily Íránu v nedávné době tři miliardy dolarů (62,5 miliardy korun). V pátek to napsala agentura Reuters s odkazem na několik svých zdrojů. Podle ní se SAE zavázaly předat Teheránu celkem deset až dvacet miliard dolarů (208 až 417 miliard korun).
Hotel Burdž al-Arab po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)

Hotel Burdž al-Arab po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026) | foto: Reuters

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Podle dvou zdrojů Spojené arabské emiráty souhlasily s platbami, aby Írán přestal útočit na Abú Zabí, Dubaj a další části jeho území.

Podle Reuters není jasné, zda vyplacené miliardy dolarů pochází z financí SAE či z účtů, které banky Spojených arabských emirátů zmrazily Teheránu kvůli americký sankcím. Dubaj byla dlouho klíčovým centrem pro finanční operace íránského režimu.

Vyplacení prostředků mohlo souviset s jednáním o zastavení války mezi Íránem a Spojenými státy. Vyplacení válečných reparací či uvolnění zmrazených aktiv patřily mezi požadavky Íránu pro uzavření dohody.

Washington však reparace odmítl a podle posledních informací souhlasí jen s postupným uvolňování zmrazených financí v návaznosti na plnění bilaterální smlouvy.

Jeden zdroj agentuře Reuters řekl, že platby mohly souviset se snahou SAE si zajistit bezpečnost.

Abú Zabí a Dubaj byly častými terči íránských útoků v prvních týdnech války, což mimo jiné vedlo k vážnému narušení leteckého provozu a zpochybnění pověsti obou měst jako bezpečného místa pro podnikatele a investory.

Reuters poukazuje, že Írán naposledy podnikl útok na SAE 4. května. Arabskému státu se tak vyhnuly íránské údery z počátku června, které zasáhly například Kuvajt či Bahrajn.

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