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Raketový útok Húsiů na Rijád zranil čtyři lidi, mířil ale na sídlo ropné společnosti

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  7:12aktualizováno  7:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
29 fotografií
Útoky jemenských povstalců Húsíů si v noci na středu vyžádaly čtyři zraněné v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu. Zasažena byla také budova patřící státní ropné společnosti Saudi Aramco.Čtyři lidé byli v Rijádu zraněni poté, co na zem dopadly trosky dvou raket Húsíů, které byly zachyceny a zničeny, uvedla saúdskoarabská civilní obrana.

Padající trosky mírně také poškodily 15 domů v hlavním městě. Podle mluvčího civilní obrany utrpěly zranění dvě ženy, muž a dítě. Saúdskoarabské ministerstvo energetiky kromě toho oznámilo, že administrativní budova společnosti Saudi Aramco v Dahránu se stala terčem útoku, který způsobil menší požár. Nikdo nebyl zraněn.

Zdroj z firmy už dříve agentuře Reuters řekl, že na areál ústředí firmy dopadla balistická střela. Zasažena byla podle něj jedna z kancelářských budov a tři nejvyšší patra byla poškozena. V areálu se nachází mimo jiné operační centrum Aramca.

Húsíové už týden útočí balistickými střelami a drony na klíčové saúdskoarabské cíle v odvetě za podporu, kterou Rijád poskytuje vládním silám ve válce v Jemenu. Mezinárodní letiště v Rijádu se stalo terčem čtyř takovýchto útoků, při jednom z nich v sobotu zahynulo 13 lidí.

V úterý pohrozili Húsíové „tvrdou a bolestivou“ odvetou za údery Rijádem vedené koalice na jemenské hlavní město Saná. Mluvčí povstalců Jahjá Sárí uvedl, že mezi možnými cíli je ústředí Saudi Aramco v Dahránu a ropná rafinerie v Rijádu.

Napětí mezi Saúdskou Arábií a Húsíi vzrostlo v červenci, kdy Rijádem podporované jemenské vládní síly v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové, kteří jsou spojenci íránského režimu, poté oznámili námořní blokádu Saúdské Arábie.

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