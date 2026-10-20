Saúdská Arábie ruší kvůli útokům Húsíů letošní „Davos v poušti“

Konference FII, které se v narážce na Světové ekonomické fórum pořádané ve Švýcarsku přezdívá „Davos v poušti“, se za necelou dekádu stala významnou událostí s účastí mnoha světových finančníků.
Státem podporovaná akce byla příležitostí, kde Saúdská Arábie prezentovala své ambiciózní investiční plány ve snaze přilákat miliardy dolarů potřebných k financování ekonomické transformace země.
Mezi letos očekávanými řečníky byli mimo jiné šéfové bank Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citi nebo HSBC, šéfové investiční společnosti BlackRock nebo ropných společností TotalEnergies a Aramco.
Húsíové v uplynulých dnech a týdnech zaútočili na několik saúdskoarabských letišť a zařízení energetické infrastruktury. Při úderu na mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu zahynulo 10. října 13 lidí.