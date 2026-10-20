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Saúdská Arábie ruší kvůli útokům Húsíů letošní „Davos v poušti“

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  10:03aktualizováno  10:03
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Future Investment Initiative (FII) v Rijádu (28. října 2025)

Future Investment Initiative (FII) v Rijádu (28. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Záběr na letiště v saúdskoarabském Rijádu po útoku jemenských Húsíů (říjen 2026)
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Záběr na letiště v saúdskoarabském Rijádu po útoku jemenských Húsíů (říjen 2026)
Záběr na letiště v saúdskoarabském Rijádu po útoku jemenských Húsíů (říjen 2026)
12 fotografií
Saúdská Arábie odložila konání každoroční investiční konference přezdívané Davos v poušti na příští rok. Organizátoři konference Future Investment Initiative (FII), jejíž 10. ročník se měl konat od 26. do 29. října, to oznámili s tím, že nový termín zveřejní velice brzy. Saúdská Arábie v poslední době čelí vlně útoků jemenských Húsíů.

Konference FII, které se v narážce na Světové ekonomické fórum pořádané ve Švýcarsku přezdívá „Davos v poušti“, se za necelou dekádu stala významnou událostí s účastí mnoha světových finančníků.

Státem podporovaná akce byla příležitostí, kde Saúdská Arábie prezentovala své ambiciózní investiční plány ve snaze přilákat miliardy dolarů potřebných k financování ekonomické transformace země.

Mezi letos očekávanými řečníky byli mimo jiné šéfové bank Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citi nebo HSBC, šéfové investiční společnosti BlackRock nebo ropných společností TotalEnergies a Aramco.

Húsíové v uplynulých dnech a týdnech zaútočili na několik saúdskoarabských letišť a zařízení energetické infrastruktury. Při úderu na mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu zahynulo 10. října 13 lidí.

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