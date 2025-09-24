Neviděl, ale Korán uměl nazpaměť. Zemřel velký muftí Saúdské Arábie

  16:14aktualizováno  16:14
V úterý zemřel velký muftí Saúdské Arábie Abdalazíz Šajch, který byl více než 20 let nejvyšší náboženskou autoritou této sunnitské monarchie. Do čela rady vysokých učenců, vládního orgánu, jenž má na starosti vydávání náboženských dekretů, byl Šajch jmenován v roce 1999.
Velký muftí Saúdské Arábie Abdalazíz Šajch (24. března 2009)

Velký muftí Saúdské Arábie Abdalazíz Šajch (24. března 2009) | foto: ČTK

Americký prezident Donald Trump a saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán se...
Celkový pohled na velkou mešitu během pouti Hadždž ve svatém městě Mekka v...
Muslimové se vydávají na pouť do Miny z posvátného města Mekky v Saúdské...
Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán. (17. února 2025)
10 fotografií

Rada měla nejen v Saúdské Arábii, ale i v dalších muslimských zemích významný vliv. V posledních letech ale její autorita slábla na pozadí reforem mladého korunního prince Muhammada bin Salmána, který v Saúdské Arábii zmírnil řadu společenských a náboženských omezení ve snaze svou vlast modernizovat.

O smrti velkého muftího saúdskoarabský královský dvůr informoval v prohlášení. Věk duchovního nesdělil, předpokládá se však, že mu bylo kolem 80 let. V Rijádu za duchovního v úterý vedl modlitbu sám korunní princ. Šajch byl od svých 14 let nevidomý a v útlém věku se naučil Korán zpaměti. Kdo ho nahradí, zatím není jasné.

Stejně jako mnoho saúdských náboženských učenců zastával velký muftí přísný a hluboce konzervativní výklad islámu. V roce 2004 se dostal na titulní stránky, když kritizoval přítomnost nezahalených žen v blízkosti mužů na ekonomickém fóru v Džiddě a jejich chování označil za příčinu „zla a pohromy“, jak tehdy informovala agentura Reuters.

Silně konzervativní výklad islámu dlouho určoval náboženský a kulturní život království. Za posledních deset let ale vliv korunního prince bin Salmána, kterému je nyní 40 let, Saúdskou Arábii změnil skoro k nepoznání, píší The New York Times. Jedním z prvních významných kroků mladého prince bylo v roce 2016 odebrat pravomoci náboženské policii, která se potulovala ulicemi, hledala nesezdané páry, nutila kavárny vypínat hudbu nebo křičela na ženy, aby si zakryly vlasy.

V roce 2018 princ zrušil zákaz řízení, který se vztahoval na ženy, a o rok později otevřel království zahraničním turistům. Zrušil také povinnost, aby ženy na veřejnosti nosily dlouhé róby, a odstranil pravidlo, podle něhož musely Saúdky mít souhlas opatrovníka k cestám do zahraničí.

