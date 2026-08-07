Blízkovýchodní „NATO“. Saúdové, Turecko a Pákistán uzavřeli přelomovou dohodu

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  14:19
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Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán v pátek v Rijádu podepsaly obrannou dohodu. Dohoda by měla podle pákistánského ministerstva zahraničí prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. Cílem této dohody je posílit kolektivní odstrašování proti jakémukoli projevu agrese.

Dohoda byla podepsána během návštěvy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa v Saúdské Arábii za přítomnosti saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.

Společné setkání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa v Saúdské Arábii za přítomnosti saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána. (7. srpna 2026)
Společné setkání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana (uprostřed) v Saúdské Arábii za přítomnosti saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána (vpravo). (7. srpna 2026)
Společné setkání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána. (7. srpna 2026)
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán podepsal s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem dohodu o vzájemné obraně. (16. září 2025)
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Jakýkoli ozbrojený útok proti kterémukoli z těchto tří států bude dle dohody považován za útok proti všem. Dále počítá s posílením všech aspektů obranné spolupráce mezi těmito třemi státy,“ uvedlo pákistánské ministerstvo v prohlášení.

Podle tureckých úřadů tím dohoda nenahrazuje jiné mezinárodní smlouvy. Úmluva není namířena proti žádnému konkrétnímu aktérovi a je otevřená i dalším zemím v regionu.

Dohoda spojuje ropnou velmoc Saúdskou Arábii s jadernou velmocí Pákistánem a s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v rámci NATO.

V září podepsaly Pákistán a Saúdská Arábie smlouvu o vzájemné obraně, která definuje jakýkoli útok na jeden z těchto států jako útok na oba.

Tato dohoda přichází také v době rostoucího napětí mezi Tureckem a Izraelem ohledně Gazy a dalších regionálních konfliktů, včetně války v Íránu a Libanonu.

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