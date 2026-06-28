U rafinerie Aramco v Saúdské Arábii havaroval vrtulník, zemřelo 14 lidí

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  15:09aktualizováno  15:09
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Saúdskoarabská ropná společnost Aramco u města Rás Tanúra (21. května 2018) | foto: Reuters

Při pádu vrtulníku saúdskoarabské ropné společnosti Aramco v neděli zahynulo všech 14 lidí na palubě. Nehoda se stala v 6:00 místního času (5:00 SELČ) v oblasti města Rás Tanúra na severovýchodě země. Všechny oběti byly občany Saúdské Arábie. Úřady příčinu neštěstí vyšetřují.

Aramco v pátek v terminálu v Rás Tanúra ležícím na pobřeží Perského zálivu obnovila nakládání ropy na tankery, které bylo kvůli válce v regionu na téměř čtyři měsíce pozastaveno.

Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy a podle agentury Reuters se snaží zintenzivnit přepravu komodity poté, co státy na Blízkém východě navýšily těžbu a vývoz ropy a zemního plynu v očekávání uzavření dohody mezi Íránem a Spojenými státy.

Dohoda má trvale ukončit válku. Tu 28. února zahájily americko-izraelské údery na Írán. Teherán v reakci začal útočit na arabské země v regionu, ve kterých mají USA vojenské základny.

Útoky cílily i na infrastrukturu ropného a plynárenského průmyslu, což vedlo k uzavření některých zařízení. Íránský režim také ochromil plavbu v Hormuzském průlivu, kterým se přepravuje značná část ropy a plynu vytěžených v zemích Perského zálivu.

Rás Tanúra

Rás Tanúra

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