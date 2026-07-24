Plně oblečeného saúdského prince Abdulláha bin Fahda (celým jménem Abdulláh bin Fahd bin Abdulláh bin Abdulazíz bin Džalaví ál Saúd) našla uklízečka za zamčenými dveřmi jeho pokoje v pátém patře v koupelně 25. listopadu loňského roku. Přivolaní záchranáři mu nedokázali pomoct a prohlásili ho za mrtvého.
Toxikologický rozbor podle britských médií posléze odhalil 2,22 promile alkoholu v krvi, spolu s γ-Hydroxymáselnou kyselinou, což je droga známá pod názvem GHB, říká se jí také tekutá extáze. Toxikologický obraz dále ukázal stopy Xanaxu, konopí a dalších léků na úzkost. Pitva poté určila za příčinu smrti zástavu srdce, způsobenou právě kombinací alkoholu a drog.
Naposledy před smrtí ho zachytila bezpečnostní kamera před hotelem, kam si šel zakouřit. Mladý saúdský princ přitom tři měsíce před svou smrtí navštěvoval odvykací kliniku Priory, kde prošel detoxikací od alkoholu, benzodiazepinů a léků na úzkost.
Psychiatrička Victoria Chamorrová o princovi řekla, že při odvykací léčbě spolupracoval a netrpěl fyzickými projevy. „Ke svému okolí se choval vstřícně a laskavě. „Při propuštění nebyl považován za osobu s rizikem sebevraždy. Léčbu dokončil,“ cituje vyjádření psychiatričky deník The Times.
Ke stejnému stanovisku došla i koronerka Jean Harkinová. Podle ní nic nenasvěcovalo tomu, že by si chtěl vzít život. „Nebyly zaznamenány žádné obavy, nikomu neřekl, že by se chtěl zabít, a v jeho pokoji nebyl nalezen žádný dopis na rozloučenou,“ tvrdí Harkinová. Za příčinu smrti označila nešťastnou náhodu.