Ukrajinci zadrželi hlavního psychiatra armády, obohatil se o milion dolarů

Ukrajinská tajná služba SBU zadržela hlavního psychiatra ukrajinské armády, kterého podezírá z toho, že se od počátku ruské invaze nezákonně obohatil o více než milion dolarů. (21. ledna 2025) | foto: Security Service of Ukraine

SBU identitu podezřelého nezveřejnila, podle portálu Ukrajinska pravda se jedná o Oleha Druze. Vyšetřování odhalilo, že v letech 2022 až 2024 koupil dům v Kyjevské oblasti, dva byty v Kyjevě, jeden byt v Oděse, dva pozemky v Kyjevské oblasti a čtyři vozy značky BMW a další věci, uvádí ve svém prohlášení ukrajinská tajná služba.

Ta dále tvrdí, že při domovních prohlídkách našla 152 tisíc dolarů (asi 3,7 milionu korun) a 34 tisíc eur (přes 855 tisíc korun) v hotovosti.

Muže se chystá obvinit z nezákonného obohacování a poskytnutí nepravdivých informací v daňovém přiznání. Majetek podle SBU v příslušném přiznání nezmínil a zapsal ho na příbuzné. Pokud by ho soud uznal vinným, hrozilo by mu až deset let vězení.

Agentura AFP kauzu označila za dosud poslední zveřejněný případ vyšetřování v rámci kampaně, kterou vede ukrajinská vláda s cílem vymýtit podvody v zemi.

Ukrajina, která se už třetím rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, se pokouší potlačit domácí korupci, zatímco usiluje o vstup do Evropské unie a NATO. Představitelé obou bloků požadují po Ukrajině rozsáhlé protikorupční reformy.

Od začátku ruské invaze propuklo na Ukrajině několik korupčních skandálů, zejména v rámci ministerstva obrany a armády, které vedly k propouštění a zatýkání úředníků.

Například loni v říjnu rezignoval tehdejší generální prokurátor Andrij Kostin kvůli rozsáhlé korupční aféře, kdy si pod něj spadající úředníci obstarávali falešná potvrzení o invaliditě, aby se vyhnuli vojenské službě.