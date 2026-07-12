Když se dva tisíce pasažérů ve čtvrtek ráno probudilo, pod dveřmi svých kajut našli vzkaz s informací, že loď naléhavě hledá náhradní přístavy, informuje deník The Guardian.
„Dnes brzy ráno jsme byli informováni, že lodi Scarlet Lady byl odepřen vstup do egyptských vod, a v důsledku toho dnes již nebude moci zakotvit v Alexandrii,“ sdělil v ten den cestujícím Rich Campbell, generální ředitel společnosti cestovní kanceláře Atlantis Events. Tato agentura si loď společnosti Virgin Voyages pronajala.
Campbell pokračoval, že v loňském roce plavba proběhla bez problémů a ujistil cestující, mezi nimiž je například i broadwayská herečka Patti LuPone, že týmy společností Atlantis i Virgin Voyages neúnavně pracovaly na tom, aby bylo možné v Alexandrii zakotvit. „Tato zpráva nás všechny překvapila a jsme stejně zklamaní jako vy,“ dodal.
Egyptská vláda nevydala oficiální důvod k rozhodnutí plavbu nenechat zakotvit. Návštěva země byla přitom sama o sobě změnou v programu. Původní itinerář desetidenní plavby z Atén do Benátek počítal se zastávkou v Turecku.
Tamní úřady ale před jejím uskutečněním zveřejnily internetové prohlášení, v němž stálo, že si plavbu pronajaly „skupiny známé chováním, které není v souladu se strukturou naší společnosti a našimi morálními hodnotami“.
Zrušení předcházely značné obavy veřejnosti, dodaly podle serveru úřady. „Neexistuje absolutně žádná možnost, že by dotyčná skupina navštívila naši provincii za účelem akce tohoto charakteru,“ napsaly.
Randy Slovacek, který se plavby účastní, na svém blogu napsal, že je to poprvé, co se něco takového za 36 let existence společnosti Atlantis stalo.
„Věřte mi, že já i moji spolucestující budeme v pořádku: pokud o nás jako turisty nemají zájem, zazáříme a utratíme peníze jinde. Jak kdysi napsal můj kolega blogger Joe Jervis: ‚Chtěli by, abychom byli neviditelní. Ale my nejsme. Pojďme tančit,“ napsal Slovacek.
K incidentu se vyjádřil i Kyle Olsen, majitel cestovní kanceláře Hermes Holidays, která se rovněž zaměřuje na LGBTQ+ komunitu. Uvedl, že kdyby Turecko tento týden vstup do přístavu lodi nezakázalo, neučinil by tak ani Egypt.
„Obávám se, že to povzbudí i další země, aby také zakázaly gay plavby do svých přístavů,“ dodal. Šlo podle něj navíc o rozhodnutí na poslední chvíli. Pasažéři kvůli návštěvě destinace, která měla být vrcholem výletu, vstali v 6 hodin ráno, dodal web. Mnozí také zaplatili mnoho peněz za soukromé prohlídky pyramid či vstupy do muzeí.
LuPone, 77letá držitelka ceny Tony, která na lodi vystupuje, v sobotu na Instagramu vyjádřila své zděšení nad odepřením vstupu do země. „Plavbě lodi Atlantis, na které mám příští týden vystupovat, byl zakázán vjezd do Turecka,“ napsala. „Loď – nádherná loď – plná gayů. A já. Bylo nám odepřeno vplout do Turecka jednoduše kvůli tomu, kdo je na palubě,“ dodala.
Loď Scarlet Lady se v současné době nachází v Jaderském moři a pluje směrem k Dubrovníku.