Povinné očkování Němci zřejmě nestihnou prosadit včas. Není na něm potřebná shoda

Bylo to jedno z nejsilnějších prohlášení čerstvého německého kancléře Olafa Scholze, když se ujímal koncem minulého roku úřadu: Koronavirovou pandemii lze porazit povinným očkováním. Zároveň dodal, že by mohlo být zavedeno koncem února nebo začátkem března.

První týdny nového roku ale naznačily, že uvést očkovací povinnost do praxe bude daleko těžší, než se mohlo zdát. Hlavně se však zdá být nereálné dodržení původního termínu. Jedním z důvodů je, že ve vládě sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních Svobodných demokratů (FDP) nepanuje úplná shoda. Zejména někteří liberální politici všeobecnou očkovací povinnost odmítají. Považují ji za přílišný zásah do osobních svobod.

Scholzova vláda se to snaží obejít tím, že nepředloží vlastní návrh zákona. Namísto toho s ním mají přijít sami poslanci. Nemají být přitom vázáni stranickou disciplínou, ale mít možnost hlasovat podle svého svědomí. Protože se počítá se zevrubnou debatou, může se dostat očkovací povinnost na program schůze až nejdřív v dubnu, možná až teprve před začátkem prázdnin.

Rychlejší, než bude povinné očkování schváleno, by nakonec mohl být i vývoj pandemie. Jak totiž ukázala nová varianta omikron, která se objevila loni v listopadu, dosud podávané vakcíny mají vůči ní nižší účinnost.

Tím se zvyšuje i pravděpodobnost, že proti pandemii bude zapotřebí daleko častější vakcinace. „Vážně nemůžete lidem uložit povinné očkování a pak zjistit, že účinek vakcíny vydrží jenom pár měsíců,“ prohlásil nedávno šéf svazu zdravotních pojišťoven Andreas Gassen pro deník Rheinische Post.

Ministr chce přesvědčit neočkované

Ministr zdravotnictví Karl Lauterbach, který je velkým zastáncem očkovací povinnosti, ale podobný názor odmítá. Zároveň se vůbec netají, že spatřuje v tomto nástroji jeden ze způsobů, jak přesvědčit velkou skupinu dosud neočkovaných občanů, aby změnili názor.

V německém parlamentu v současné době vzniká souběžně hned několik návrhů, jak očkovací povinnost právně ošetřit. Řada zákonodárců se ale domnívá, že kvůli postupující variantě omikron, která bude v dohledné době v Německu převažovat, se situace změní natolik, že povinné očkování již nebude zapotřebí.

Na straně jedné je varianta omikron nakažlivější, způsobuje ale výrazně lehčí průběh nemoci. Zároveň není jasné, zda rychlé šíření nákazy nepovede k prudkému nárůstu počtu nově nakažených, a tím pádem i potenciálních pacientů na jednotkách intenzívní péče.

Jak obstát před ústavním soudem

Němečtí občané, zdá se, povinné očkování většinově podporují. Podle průzkumu zveřejněného v nedělníku Bild am Sonntag její zavedení podporuje 61 procent obyvatel, 32 procent ji odmítá.

Detailní čísla přesně kopírují sympatie voličů pro jednotlivé politické strany. Nejvíc pro povinnou vakcinaci jsou voliči Zelených a sociálních demokratů, která se v obou případech pohybuje okolo 78 procent.

Naopak podporovatelé opoziční Alternativy pro Německu (AfD), kteří i jinak obvykle odmítají vládní pandemická opatření, jsou naopak stejně výrazně, se 74 procenty, proti.

Pokud by zákon o povinném očkování německým Spolkovým sněmem prošel, stále by ještě neměl vyhráno. Je totiž vysoce pravděpodobné, že by skončil u ústavního soudu. Jak upozornila analýza rozhlasové stanice Deutschlandfunk, brali by jeho soudci v potaz především potřebnost a přiměřenost normy. V prvním případě by šlo o to, zda by bylo možné dosáhnout ochrany před covid-19 i jinými prostředky než vakcínou, například podáním léků.

Jako druhé klíčové kritérium by sloužila otázka přiměřenosti. Zde by mohla hrát roli otázka účinnosti dostupných vakcín. Čím kratší dobu by trvala, tím by mohla být z pohledu ústavního soudu nižší naléhavost na povinné očkování. V návrhu zákona by také muselo být uvedeno, kolik dávek vakcíny má být podáno, aby byla z hlediska zákona očkovaní povinnost splněna.

Cíl osmdesáti procent naočkovaných se vzdaluje

Prodleva se zavedením povinného očkování není ovšem jediným problémem, jemuž německá vláda čelí. Kancléř Scholz totiž před časem přišel s dalším ambiciozním cílem v podobě slibu, že do konce ledna 2022 obdrží aspoň osmdesát procent populace jednu dávku očkovací látky. Jestliže koncem minulého roku se dosažení dané mety zdálo být možné, protože denně bylo podáno v průměru přes milion dávek, s příchodem nového roku tempo znovu polevilo a je na necelé polovině. Nyní má dvě dávky vakcíny 72 procent Němců.