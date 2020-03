Schvalte léky na koronavirus, vyzval úřady Trump. Používat chce i remdesivir

Washington Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek vyzval domácí zdravotnické úřady, aby co nejrychleji schválily použití některých experimentálních léků na koronavirus. Mezi nimi zmínil i remdesivir, který vyvinul lékařský tým v americké firmě Gilead Sciences, který vede Čech Tomáš Cihlář. Počet nakažených v USA ke čtvrtku dni překonal hranici 10 000 lidí, přes 150 jich už nemoci podlehlo, uvedla univerzita Johna Hopkinse.

„Musíme odstranit veškeré překážky,“ prohlásil Trump na tiskové konferenci a dodal, že by proti koronaviru mohla být využita rovněž látka hydroxychlorochin, která se nyní používá pro léčbu malárie. „Mohlo by to změnit pravidla hry, ale také nemuselo,“ řekl prezident.



Šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Stephan Hahn prohlásil, že zvažuje všechny možnosti a že se úřad soustředí především na léky, které jsou již schváleny pro léčbu jiných nemocí.

Viceprezident Mike Pence ve čtvrtek varoval, že USA zřejmě v příštích několika dnech zaznamenají prudký nárůst nových případů koronaviru. Je to podle něj způsobeno tím, že se nashromáždily nevyhodnocené testy, jichž je stále větší množství a kterými lékaři nově prověřují především pacienty se symptomy nákazy.

Podle univerzity Johna Hopkinse, která situaci ohledně koronaviru celosvětově sleduje, vzrostl počet nakažených v USA oproti předchozímu dni o více než 3000 případů na 10 775. Obětí nákazy univerzita eviduje 154, ve středu jich bylo 118.

Trump: Svět zaplatí vysokou cenu za to, co Číňané udělali

Trump řekl, že svět zaplatí „vysokou cenu“ za to, že Čína původně sdílela příliš pomalu informace o nové nákaze, jež se poprvé objevila v čínském městě Wu-chan. „Bylo by mnohem lepší, pokud bychom tohle všechno věděli o pár měsíců dřív, mohlo se to podařit udržet v jednom čínském regionu, odkud to přišlo,“ řekl Trump, přičemž se na nákazu znovu odvolal jako na „čínský virus“, proti čemuž Peking opakovaně protestuje. „Svět zaplatí vysokou cenu za to, co udělali,“ dodal.

Peking nejprve čelil kritice kvůli nedostatečné transparentnosti ohledně šíření viru v zemi. Následně zavedl mimořádně přísná karanténní opatření, načež se šíření viru zpomalilo. Čínské úřady za středu poprvé od vypuknutí epidemie nezaznamenaly žádný nový případ infekce. „Můžeme věřit tomu, co nyní říkají? Doufám, že je to pravda,“ prohlásil k nulovému počtu nově nakažených Trump. „Kdo ví, doufám, že je to pravda,“ dodal.

Šéf americké Národní gardy ve čtvrtek prohlásil, že by se do snah o zastavení šíření viru mohly zapojit až desetitisíce jejích příslušníků. Podle Trumpa velké výletní lodě, které momentálně nesmějí vyplouvat, by zase mohly být využívány jako polní nemocnice.

Trump nepotvrdil zprávy o tom, že se ministerstvo zahraničí chystá vydat přísné cestovní doporučení, které by Američany po celém světě vyzvalo k návratu do vlasti a varovalo před cestami do ciziny. Prezident se má ovšem s představiteli americké diplomacie sejít ještě ve čtvrtek.