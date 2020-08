‚Sebemenší jiskra může vést ke katastrofě.‘ Řekové i Turci pořádají u Kréty vojenské manévry

Kréta/Praha Řekové i Turci zahájili v úterý ráno vojenská cvičení u řeckého ostrova Kréta. Obě země v současnosti vedou spor kvůli průzkumu ložisek zemního plynu a ropy ve východním Středomoří. Vzájemné provokace trvají již několik měsíců.

Vojenská cvičení obou zemí poblíž Kréty následovala poté, co Turci v pondělí oznámili, že činnost jejich průzkumné lodi Oruç Reis, která nedaleko řeckého ostrova Rhodos zkoumá zásoby podmořských surovin, bude prodloužena o čtyři dny do 27. srpna.



Řekové, kteří průzkum považují za nezákonný, okamžitě proti tureckému záměru protestovali. „Řecko odpovídá klidně a připraveně na diplomatické i operační úrovni. A s národní důvěrou dělá vše potřebné k obraně svých suverénních práv,“ řekl podle BBC mluvčí řecké vlády Stelios Petsas.



Na jeho prohlášení reagoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. „Turecko neudělá ani nejmenší krok zpět co se týče aktivit Oruç Reis.“ Řecko podle něj samo sebe uvrhlo do chaosu, ze kterého nemůže najít cestu ven.

Řecko-turecký konflikt nenechává klidným ani zbytek světa. Řekové mají podporu svých partnerů z EU, již dříve dorazili do oblasti například francouzští vojáci. V pondělí přistály na Krétě čtyři stíhačky F-16 Spojených arabských emirátů, které se poté zapojily do bojového tréninku řecké armády. Turci zůstávají bez podpory.



O snížení napětí se snaží Německo, jehož ministr zahraničí Heiko Maas se již setkal se svým řeckým protějškem Nikosem Dendiasem. „Co teď bezpodmínečně a okamžitě potřebujeme, jsou signály deeskalace a připravenost k dialogu. Sebemenší jiskra může vést ke katastrofě,“ uvedl Maas, který se má sejít také s tureckým šéfem diplomacie Mevlütem Çavuşogluem.



Důvod sporu

Začátek řecko-tureckých sporů lze dohledat v memorandu mezi Tureckem a Libyí podepsaném loni v listopadu. Jeho součástí je mimo jiné vymezení takzvané výlučné ekonomické zóny a vzájemné námořní hranice. Výlučnou ekonomickou zónu si státy obvykle nárokují prostřednictvím Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) a může sahat až do vzdálenosti 200 námořních mil (370 kilometrů) od pobřeží.

V případě memoranda zóna vedoucí napříč Středozemním mořem zahrnuje i vody v těsném okolí některých řeckých ostrovů, což se od začátku Řekům nelíbí. Řecko navíc uzavřelo s Egyptem začátkem srpna také dohodu o výlučné ekonomické zóně. Tento dokument odmítají zase Turci.



Problém je v tom, že turecko-libyjská a řecko-egyptská zóna se podstatným způsobem překrývají a právě ve sporné oblasti má být pod mořem významné ložisko surovin, zejména zemního plynu.



Mapa ukazující sporné oblasti.

V takovém případě by měla rozhodnout UNCLOS stanovující pravidla, jimiž se dělení protínajících se pobřežních vod řídí, Turecko ovšem není na rozdíl od většiny států světa jejím signatářem.



Do doby uzávěrky textu k žádným přímým střetům mezi Řeky a Turky nedošlo, situace ale zůstává nadále nepřehledná.