Seděla ve vězení, protože odrazovala od pití vody z Nilu. Teď má egyptská zpěvačka další problém

KÁHIRA Egyptská zpěvačka Šírín Abdal Vahábová má znovu potíže se zákonem. Podle stížnosti jednoho z právníků se dopustila urážky státu při svém novoročním koncertě. Už loni byla odsouzená na šest měsíců do vězení a k pokutě za to, že varovala fanouška před pitím vody z Nilu, čímž údajně naznačila, že je veletok špinavý. Tentokrát žena, známá v celém arabském světě, podle egyptského tisku prohlásila, že si ji Egypt nezaslouží.

Server listu Al-Ahrám napsal, že právník Samír Sabrí, známý výpady proti celebritám, prohlásil, že se Abdal Vahábová dopustila urážky státu. „Kdyby jenom věděla, že je nejsměšnější z nemravných, neurazila by veliký Egypt,“ tvrdí Sabrí.



Byl to právě on, kdo poslal v prosinci stížnost na herečku Ranju Júsifovou za to, že se na káhirském filmovém festivalu objevila v průsvitných šatech. Byla obviněna ze zhýralosti a bude-li usvědčena, může dostat až pětiletý trest vězení.

Abdal Vahábová tvrdí, že její slova jsou vytržena z kontextu a že je vyslovila, když vtipkovala o technických problémech při koncertu. „Chtěla jsem o tom zažertovat, aby se lidi cítili líp. Nedovolím nikomu naznačovat, že nemám ráda svou zem. Nejsem rozzlobená, jsem ráda, že se to ke mně doneslo, protože si uvědomuji, že někdy jsem na místech, kde určité žerty nemohu říkat,“ sdělila zpěvačka v televizi MBC.