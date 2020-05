Šéf diplomacie USA: Máme obrovské množství důkazů, že koronavirus pochází z wuchanské laboratoře

WASHINGTON/PRAHA Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v neděli prohlásil, že existují důkazy, že koronavirus vznikl v laboratoři v čínském Wu-chanu. Politik to řekl v pořadu televize ABC, neuvedl ovšem konkrétní důkazy.

„Můžu vám říct, že je obrovské množství důkazů, že to přišlo z laboratoře ve Wu-chanu. Není to poprvé, co svět čelí viru kvůli chybám v čínské laboratoři,“ prohlásil Pompeo podle serveru Bloomberg, když zřejmě narážel na epidemii chřipky SARS v roce 2002. Zároveň ale uvedl, že si nemyslí, že by virus byl uměle vytvořený. Pompeo se odkázal na bezpečnostní služby, kterým údajně nemá důvod nevěřit. Odmítl však říci, zda Číňané virus vypustili úmyslně. „O tomhle nemám co říct,“ uvedl.



Politik v pořadu také zkritizoval Čínu za tajení vážnosti epidemie a počtu obětí i jejího přístupu k informacím a svobodným médiím. „Čína se zachovala tak, jak se chovají autoritářské režimy. Snažila se vše skrýt,“ uvedl. Země podle něj také využívá Světové zdravotnické organizace (WHO), aby tajila skutečnou situaci.

Podle Pompea se Čína nyní snaží zabránit Spojeným státům a expertům z WHO vyslat tým do wuchanské laboratoře, aby vědci mohli izolovat původní vzorky koronaviru. „Tohle je neustálá hrozba. Čínská komunistická strana brání nejlepším světovým vědcům zjistit, co se přesně stalo,“ prohlásil v pořadu.

Spekulace o původu viru vyostřily vztahy mezi Spojenými státy a Čínou zejména kvůli výrokům prezidenta Trumpa, který Čínu chápe jako hlavního viníka epidemie, na níž v USA zemřelo přes 66 tisíc obyvatel. Trump po Pekingu požaduje odpovědi ohledně okolností vzniku viru. V pátek prezident uvedl, že má důkazy, že virus vzešel z wuchanského virologického institutu, odmítl ovšem uvést bližší podrobnosti.