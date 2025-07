Šéf Evropské rady vyzval Čínu, ať využije svého vlivu na Rusko k ukončení války

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Von der Leyenová i Costa během čtvrtečních jednání zdůraznili důležitost vzájemného obchodu a žádali konkrétní pokrok, pokud jde o řešení rostoucího obchodního deficitu mezi Evropou a Čínou.

„Historie a realita nám ukazují, že nezávislost není riziko a sbližování zájmů není hrozbou,“ prohlásil Si Ťin-pching a poukázal na to, že zvyšování konkurenceschopnosti by nemělo spočívat v budování zdí nebo bariér, protože oddělení a přerušení dodavatelských řetězců povede pouze k sebeizolaci.

„Doufáme, že EU dokáže zůstat otevřená na obchodním a investičním trhu, zdrží se používání restriktivních hospodářských a obchodních nástrojů a podpoří zdravé podnikatelské prostředí pro čínské podniky investující a působící v EU,“ zdůraznil Si Ťin-pching, který obě strany vyzval k posílení ekologického a digitálního partnerství i vzájemných investic a spolupráce.

Jako dvě největší světové ekonomiky mají EU a Čína podle von der Leyenové odpovědnost nejen za dodržování a reformu globálního obchodního systému, ale také na dodržování mezinárodních norem a pravidel. „Proto jsme zvedli kritickou otázku čínské podpory ruské agrese proti Ukrajině. To má přímý a nebezpečný dopad na bezpečnost Evropy,“ zdůraznila šéfka unijní exekutivy.

Podle von der Leyenové je nezbytné obnovit rovnováhu v bilaterálních vztazích. „Aby byly vztahy udržitelné, musí být vzájemně prospěšné. Aby toho bylo dosaženo, je nezbytné, aby Čína a Evropa uznaly své obavy a přišly se skutečnými řešeními,“ doplnila.

Podle Costy je EU i nadále odhodlána prohlubovat partnerství s Čínou a dosahovat „konkrétního pokroku v řešení problémů s respektem, dobrou vůlí a poctivostí“. Brusel i Peking podle něj chtějí, aby byl jejich vztah „vyvážený, reciproční a vzájemně prospěšný“.

„Přimějte Rusko k usednutí k jednacímu stolu“

„Společně jsme vyjádřili naše očekávání, že Čína bude reagovat na naše obavy a že využije svého vlivu k tomu, aby přiměla Rusko k přijetí příměří, k tomu, aby usedlo k jednacímu stolu, k zahájení mírových rozhovorů a k ukončení krveprolití. To, jak se bude Čína i nadále chovat k válce (ruského prezidenta Vladimira) Putina, bude určujícím faktorem pro naše vztahy do budoucna,“ konstatovala von der Leyenová.

Také předseda unijních summitů vyzval Čínu, aby využila svého vlivu na Rusko. „Musíme dodržovat základní hodnoty zakotvené v Chartě OSN, která slaví 80. výročí, jako jsou svrchovanost, územní celistvost a respektování mezinárodně uznávaných hranic,“ prohlásil Costa.

„Vyzýváme Čínu jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN, aby využila svého vlivu na Rusko, aby dodržovalo Chartu OSN a ukončilo svou agresivní válku proti Ukrajině,“ dodal.

Portál The South China Morning Post s odvoláním na své zdroje v červenci napsal, že čínský ministr zahraničí Wang I řekl šéfce evropské diplomacie Kaje Kallasové, že Peking si nepřeje prohru Ruska na Ukrajině. Tvrdí to s odvoláním na své zdroje portál The South China Morning Post. Podle evropských činitelů se Čína obává, že USA by v takovém případě zaměřily celou svou pozornost na ni.

Šéfka EK pohrozila omezením čínského dovozu

Von der Leyenová ve čtvrtek v Pekingu naznačila, že Evropská unie bude možná muset snížit svou míru otevřenosti vůči čínskému dovozu, jestliže Peking nebude pracovat na vyvážení současné situace.

V roce 2024 vyvezla EU do Číny zboží v celkové hodnotě 213,2 miliardy eur a dovezla odtamtud zboží celkem za 519 miliard eur. Nadměrné dovozy z Číny vyvolávají obavy z narušení trhu a hospodářské soutěže. Čínští představitelé se podle von der Leyenové tématem začali zabývat a vyjádřili ochotu podporovat větší spotřebu v Číně.

„Na rozdíl od jiných významných trhů udržuje Evropa svůj trh otevřený pro čínské zboží. Odráží to náš dlouhodobý závazek k obchodu založenému na pravidlech. Čína však tuto otevřenost nesdílí,“ řekla šéfka unijní exekutivy během společné tiskové konference s Costou. Žádní čínští představitelé na této konferenci nebyli.

Nadměrná kapacita, dotovaná výroba, která neodpovídá domácí poptávce, a omezení čínského dovozu ze strany jiných trhů, což zase vyvíjí tlak na jednotný trh EU, jsou podle von der Leyenové také problémy, které je třeba řešit.

„V této otázce potřebujeme vidět pokrok, protože bez pokroku by pro Evropskou unii bylo velmi obtížné udržet si současnou úroveň otevřenosti,“ dodala šéfka komise.