Flámy v Las Vegas, alkohol, strach z Trumpa. Agenti FBI promluvili o řediteli

Informoval o tom rovněž britský deník The Guardian. Patel pohrozil, že časopis zažaluje kvůli v pátek zveřejněnému článku, který dopodrobna popisuje jeho údajné holdování alkoholu nebo to, jak měli členové jeho ochranky při několika příležitostech potíže ho probudit.
Autoři článku rovněž uvádí, že Patel má strach, že by mohl být brzy propuštěn, a dokládají to historkou z pátku minulého týdne.
Podle devíti svědků události se Patelovi před odchodem na víkend nepodařilo přihlásit do jeho počítače, načež zpanikařil, začal horečně obvolávat pomocníky a vykřikovat, že ho Bílý dům pod vedením prezidenta Donalda Trumpa vyhodil. Zpráva o jeho emocionálním výbuchu se rychle roznesla po celém úřadě, vyvolala živé diskuse a v některých částech budovy i projevy úlevy, píše The Atlantic.
Bílý dům údajně přijímal telefonáty z FBI i od členů Kongresu, kteří se ptali, kdo bude Patelovým nástupcem. Nakonec se ukázalo, že problém s přístupem do počítače byl ryze technického rázu, a podařilo se jej rychle vyřešit.
The Atlantic dále konstatuje, že Patel silně pije v klubech ve Washingtonu a v Las Vegas, kde často tráví víkendy. Kvůli jeho nočním flámům bývají přesouvány termíny schůzek a briefingů, řeklo časopisu šest představitelů FBI.
Patel časopisu podle Guardianu vzkázal: „Vytiskněte to, samou lež, a uvidíme se u soudu - přineste si šekovou knížku.“
Obvinění vznesená v článku The Atlantic jsou ovšem jen dalšími případy, které vyvolávají pochybnosti o Patelově profesionalitě a schopnosti vést přední federální agenturu s 38 tisíci zaměstnanci, připomíná The Guardian.
Patel už dříve čelil kritice za to, že na sociálních sítích předčasně oznámil, že FBI vypátrala podezřelé z vraždy Charlieho Kirka na Brownově univerzitě, za to, že letěl vládním letadlem na sportovní akci, kde jeho přítelkyně zpívala národní hymnu, či za to, že cestoval letadlem FBI do Milána na olympijské finále amerického hokejového týmu a po jeho vítězství s hráči v šatně popíjel pivo.
Skupina bývalých i současných agentů FBI loni rovněž vypověděla, že si Patel s funkcí šéfa FBI „vzal příliš velké sousto“ a že nemá potřebné znalosti ani vhled do všech specifických a složitých vyšetřovacích a zpravodajských programů FBI.
Zdroje The Atlantic rovněž uvedly, že Patelovo chování už se stalo hrozbou pro bezpečnost veřejnosti a že se obávají, co by následovalo v případě teroristického útoku na půdě USA. Jeden z nich rovnou prohlásil: Všichni už jen čekáme na oznámení, že byl Patel propuštěn.