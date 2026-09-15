Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Senátoři nevěřícně zírali: šéf FBI kvůli náboru mluvil o sexu se zvířaty

Autor: ,
  20:40aktualizováno  20:40
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení Senátního výboru pro soudnictví věnovaném dohledu nad FBI. (15. září 2026) | foto: Reuters

Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
Šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel vypovídá na slyšení...
9 fotografií
Americká FBI upravila náborová pravidla tak, že sex se zvířaty už není automatickým důvodem k vyřazení uchazeče. Před justičním výborem Senátu to v úterý uvedl ředitel úřadu Kash Patel. Jeho slova vyvolala překvapení mezi republikánskými i demokratickými senátory.

Patel členům výboru odpovídal na nejrůznější dotazy. Ty se týkaly například vyšetřování snah prezidenta Donalda Trumpa zvrátit výsledek prezidentských voleb v roce 2020, toho, jak FBI nakládal se spisy týkajícími se zesnulého finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebo kontroverzí ohledně toho, jak Patel využívá vládních letadel, luxusních vozů a dalších zdrojů.

Nakonec ale největší úžas vyvolalo, když Patel začal obhajovat změny pravidel pro nábor do FBI. Automatickým důvodem pro vyřazení uchazeče už podle něj není „bestialita“ (bestiality), jak se v USA označuje pohlavní styk se zvířaty - ve snaze odlišit ji od zoofilie, která je chápána jako erotická náklonnost ke zvířatům.

Patel uvedl, že nechtěl vyloučit oběti obchodování s lidmi, které byly nuceny k sexuálním praktikám se zvířaty. Toto vyjádření vyvolalo u republikánů i demokratů nevěřícné reakce.

„Nechtěli jsme trestat oběti bestiality, oběti obchodování s lidmi,“ řekl Patel během svého slyšení před senátním výborem.

„Proč jste vůbec otevíral téma zoofilie?“ zeptal se republikánský senátor John Kennedy a poznamenal, že uchazeči o práci u FBI si možná spíše kladou otázku, zda hraje roli jejich politický názor. Patel uvedl, že byl informován o případech, kdy byly oběti obchodování s lidmi nucené k sexu se zvířaty dříve z náborového procesu vyřazeny.

„Ale nechcete nám dnes tvrdit, že pokud měl člověk sex se zvířetem, může se přesto stát agentem FBI?“ dotázal se dále Kennedy. Patel odpověděl, že nikoli.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.